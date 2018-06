Coupe du monde : Eden (ex-LOSC) et Thorgan (ex-RC Lens) Hazard, Diables rouge sang

Good to be underway, looking forward to the next game. Awesome to play with @thorgan10 in the @fifaworldcup Thank you Sochi!! #REDTOGETHER



La compétition a commencé pour nous, impatient de jouer le prochain match. C'était top de jouer avec @thorgan10 à la coupe du monde pic.twitter.com/6gFVWr6FQB — Eden hazard (@hazardeden10) 19 juin 2018



Thorgan savoure sa première



Eden encaisse les coups

Qu'elle semble loin l'époque oùet, aînés d'une fratrie de quatre garçons, tapaient dans un ballon à, en Wallonie, où une ouverture dans la haie au fond du jardin familial débouchait sur le terrain de football.Lundi, les deux frangins ont porté le même maillot en! Au stade olympique de, Eden (27 ans) était capitaine de la sélection belge et Thorgan (25 ans) est entré en jeu en seconde période pour son tout premier match dans un Mondial."Après le match on en a parlé", a souri l'aîné des Hazard. "Nos parents sont plus contents que nous ! Pour nous, ça reste un match, mais c'est vrai que c'est rare que deux frères jouent dans une Coupe du monde ensemble et j'espère qu'on jouera plus de matches possible", a ajouté l'attaquant-vedette de, passeur décisif sur le troisième but belge signé Romelu Lukaku.Et il a publié mardi sur Twitter des photos de lui et de son cadet, avec ce message : "C'était top de jouer avec Thorgan à la coupe du monde."Pour sa part, Thorgan a assuré avoir vécu la situation en toute normalité en entrant en jeu à laminute, alors que le score était acquis. "Je ne pensais pas spécialement : +Je vais jouer avec mon frère un match de Coupe du monde+", a dédramatisé le joueur de, davantage impressionné par l'envergure de la compétition planétaire. "C'est une atmosphère un peu différente, même si ça reste un match de foot. Avant le match, on sentait que c'était quelque chose de spécial."Les deux milieux offensifs n'ont joué que, le temps pour Eden d'offrir une belle ouverture à Thorgan, dont la remise instantanée a été mal négociée par Lukaku (90e+1).Et on imagine la joie de leurs parents Thierry et Carine, tous deux anciens joueurs, en voyant le N.10 et le N.16 floqués du même nom de famille. "Je suis content d'être rentré, d'avoir fait mes débuts en Coupe du monde, j'espère que ça va continuer comme ça", a savouré Thorgan après sa, qui coïncidait avec laapparition de son frère aîné.Le déroulé du match, en revanche, a pu alimenter quelques inquiétudes dans le clan Hazard au vu du nombre de fois où Eden a pris des coups. "C'est toujours la même chose, à chaque fois je vais dire non, je ne suis pas assez protégé", a souri l'intéressé. "Mais je ne me suis jamais plaint, ça fait partie du jeu de prendre des coups surtout quand on a beaucoup le ballon dans les pieds."La rudesse des défenseurs panaméens a d'ailleurs beaucoup inquiété le sélectionneur des Belges,, qui a réclamé davantage de protection pour sa star. "Il pourrait vraiment se faire mal sur ces tacles", a déploré l'Espagnol. "Mon inquiétude, c'est que sur l'un de ces tacles, on puisse perdre la chance de profiter du talent d'un joueur comme Eden Hazard."En attendant, le capitaine belge a fini le match sans trop de bobos et il est déjà focalisé sur la prochaine rencontre samedi contre la Tunisie dans un groupe G où la Belgique est en tête devant l'Angleterre. "Je suis dans une bonne période. J'ai bien joué (contre le Panama) mais je peux faire mieux. On verra peut-être plus tard le meilleur d'Eden Hazard", a-t-il promis.Avec le rêve de rejoindre les(Fritz et Otmar, en 1954) ou les(Bobby et Jacky, en 1966) parmi les fratries sacrées championnes du monde...