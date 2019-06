Coupe du monde féminine : après la défaite face aux USA, Amandine Henry espère avoir “gagné le cœur des Français”

La capitaine lilloise des Bleues Amandine Henry ne cache pas sa "déception et frustration" après l'élimination contre les Etats-Unis en quart de finale du Mondial (2-1), mais elle trouve du réconfort dans l'engouement du public. "On aura gagné le coeur des Français", retient-elle.



Ce qui prédomine après cette élimination ? "Forcément beaucoup de déception, de frustration. Je pense qu'on n'aura jamais autant dominé les Etats-Unis mais comme on dit, dominer n'est pas gagner. On a fait une faute d'inattention en première période, qu'on paie cash. Le deuxième but nous met un coup derrière la tête. On essaye quand même de continuer à jouer, de marquer, c'est ce qu'a fait Wendie. Mais après on court après le temps."

"Le physique a gagné sur la technique ce soir"

Sur ce match, "on voulait les contrer sur le premier quart d'heure, après le but nous fait mal. On résiste à la tempête, après nous on s'impose. On n'a pas su marquer malgré les occasions, les tirs, les essais: c'est pas rentré. Physiquement, les Américaines n'étaient pas au-dessus. En deuxième période, elles tiraient vraiment la langue. Après nous aussi. Physiquement c'était pareil pour les deux équipes. C'est leur culture, de tirer dans le ballon et courir. Nous c'est plus dans la possession. Le physique a gagné sur la technique ce soir."



"À défaut d'avoir gagné la Coupe, au moins on aura gagné le cœur des Français j'espère" ajoute la Nordiste. "C'est un grand pas pour le foot féminin français. Sur le plan sportif, on va retenir que chaque détail compte. Il faut être concentré du début à la fin. En dehors du foot, ce sera le public."