Coupe du monde féminine : la Belgique se venge en savourant le “seum” de la France, éliminée par les États-Unis

« Si on prend pas ce 1er but, c’est un autre match »

« Les Américaines n'ont rien montré » pic.twitter.com/xDMwqc0dgP — Winamax Sport (@WinamaxSport) 29 juin 2019

Damn un an à vanner les belges pour faire comme eux au final https://t.co/1piioW3Hki — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) 29 juin 2019

Mdrrrrrr et ça s'amusait a parler de seum pour la Belgique l'année dernière pic.twitter.com/ugf7kmxUVq — lucas (@LCSRealMadrid) 29 juin 2019

Les françaises c’est le FC SEUM pire que la Belgique c’est chaud là — RORO (@EssaRoman) 29 juin 2019

La remise officiel du trophée du seum sera remise ce dimanche, place des palais par sa majesté Philippe de Belgique @MonarchieBe au président français @EmmanuelMacron — nicolas (@HMutien) 29 juin 2019

Quand il fallait crier seum sur tous les toits après avoir battu la Belgique y avait du monde, mais quand il faut accepter d'avoir été battu dans les règles, là ça crie au scandale pour un soit disant penalty alors qu'on annule injustement un but avant, quel peuple... #FRAUSA — AtOmyKx27 🔴⚪ (@AtOmyKx27) 28 juin 2019

C'était trop tentant. Près d'un an après l'élimination de la Belgique par l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde organisée en Russie, les supporters n'ont toujours pas digéré les commentaires narquois qui avaient suivi la défaite. Il faut dire que les joueurs, tels Eden Hazard ou Thibault Courtois, n'avaient pas mâché leurs mots à l'égard des Bleus , accusés d'avoir "joué à rien" à ne faire que "défendre et se cacher".Une attitude partagée par une partie des supporters, et qui avait amené les Français à les narguer en utilisant le mot "seum", de l'expression "avoir le seum", "avoir la haine" .Autant dire que lorsque les Bleues, onze mois plus tard, se sont montrées amères suite à la défaite contre les États-Unis, les Belges ne se sont pas privés pour renvoyer l'ascenseur.À l'image de ce montage photo, notamment partagé par le Diable rouge Thomas Meunier et montrant Wendie Renard affublée d'un maillot belge. En cause, sa phrase : "elles n'ont rien montré ce soir".La citation exacte, après le match, était : "On a eu quelques difficultés en début de deuxième mi-temps, mais à part le coup-franc de la première mi-temps on n'est pas en danger, elles ont rien montré ce soir, mais félictations à elles"Avec un brin de mauvaise foi, on pourrait rétorquer à nos voisins que leur équipe féminine de football n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde...