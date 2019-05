Coupe du monde féminine de football 2019 : qui sont les Nordistes parmi les 23 Bleues ?

Amandine Henry (29 ans, 83 sélections)

Julie Debever (31 ans, 2 sélections)

© FRANCK FIFE / AFP

Liste des 23 Bleues retenues pour le Mondial La liste des 23 joueuses retenues pour le Mondial-2019 (7 juin-7 juillet) : Gardiennes : Sarah Bouhaddi (Lyon), Solène Durand (Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Arsenal) Défenseures : Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui (Montpellier), Amel Majri (Lyon), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Eve Périsset (Paris SG), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético Madrid). Milieux de terrain : Charlotte Bilbault (Paris FC), Elise Bussaglia (Dijon), Maeva Clemaron (FC Fleury), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (Lyon), Gaëtane Thiney (Paris FC) Attaquantes : Viviane Asseyi (Bordeaux), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Valérie Gauvin (Montpellier), Emelyne Laurent (Guingamp), Eugénie Le Sommer (Lyon)

Le Mondial est lancé pour les Bleues : la sélectionneure Corinne Diacre a dévoilé jeudi soir sa liste des 23 joueuses pour le tournoi en France (7 juin- 7 juillet), avec toutes ses cadres, dont la Nordiste et capitaine Amandine Henry. Une autre joueuse originaire du Nord fait partie de la sélection : Julie Debever.Née à Lille, formée à Lomme et Lambersart, elle a également joué à Hénin-Beaumont. Elle joue désormais à l'Olympique lyonnais. C'est devenu le pilier de l'équipe de France. Après plus de deux ans de mise à l'écart, la milieu de terrain âgée de 25 ans avait bien été rappelée pour l'Euro-2013 mais, gênée par une blessure, n'avait pu jouer que deux matches. Elle a joué deux ans aux Etats-unis avant de revenir en France. Elle joue cette saison, à l'Olympique lyonnais.Née à Marcq-en-Baroeul, Julie Debever a commencé sa carrière à Hénin-Beaumont (2002-2011). Elle a ensuite joué à Juvisy et Saint-Étienne puis Guingamp. Sa sélection est un petite surprise car elle n'a été appelée pour la première fois en Bleue qu'en avril 2018. "J’ai 31 ans, et je me disais que si ça venait, ce serait du bonus, raconte-t-elle à la Voix du Nord . Juste avant l’annonce de cette liste, je me disais que je n’aurais pas trouvé injuste de ne pas en être."Corinne Diacre, la sélectionneuse, est, elle née à Croix. Elle compte de très nombreuses sélections en équipe de France (121, 14 buts). Elle a entraîné en Ligue 2 masculine : à Clermont de 2014 à 2017. Sa liste ne comporte pas de grosses surprises. Elle a choisi de ne pas retenir le grand espoir du PSG Marie-Antoinette Katoto, non retenue.Pour le reste, la liste était attendue - de la Lyonnaise Sarah Bouhaddi dans les cages à la Parisienne Kadidiatou Diani devant - car la sélectionneure a patiemment construit son groupe au fil de rencontres souvent abouties ces derniers mois. Sur le côté gauche de la défense, la latérale de Lyon Amel Majri, qui avait manqué le dernier Euro en raison d'une blessure, n'a cessé de progresser et fait partie des joueuses à suivre de la Coupe du monde. Devant, autour de l'incontournable Eugénie Le Sommer, sa coéquipière de l'OL Delphine Cascarino a fait des étincelles et représentera un atout supplémentaire pour les Bleues.Avant la compétition, les Bleues ont encore deux matches de préparation au programme contre la Thaïlande, le 25 mai à Orléans, et la Chine, le 31 mai à Créteil. Ce Mondial doit aussi servir d'accélérateur pour la pratique du football féminin en France, avec l'objectif d'atteindre les 200.000 licenciées dans le pays, contre quelque 2 millions de licenciés chez les garçons.