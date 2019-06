Coupe du monde féminine : où regarder le quart de finale France / Etats-Unis sur écran géant en Nord Pas-de-Calais ?

Les écrans géants dans le Nord et le Pas-de-Calais pour France-USA

France-Etats-Unis. Le premier choc de la Coupe du monde féminine. C'est ce vendredi à 21h. Les Bleues défient les Américaines, l'équipe la plus redoutable. Depuis 1991, l'équipe de football des États-Unis n'a pas manqué une seule fois le podium.Un an après la Coupe du monde masculine, l'engouement autour de l'équipe de France semble progresser au fil des matchs. 9,5 millions de téléspectateurs pour le huitième de finale face au Nigeria.Pourtant, le nombre d'écrans géants pour regarder le quart de finale de ce vendredi est relativement faible. A Dunkerque, la ville en propose un depuis le début de la compétition. A Valenciennes, la ville a décidé de mettre un écran géant place d'Armes pour la première fois. Il sera là aussi le lendemain pour accueillir les supporters "oranje" venus soutenir les Pays-Bas à l'Italie.A Arras, la demande a été jugée insuffisante et il n'y aura donc pas d'écran géant sur la Grand' place. Le public est invité à voir le match dans les bars du centre-ville.Cette carte n'est pas exhaustive et ne recense pas les bars/cafés/restaurants. Si vous connaissez une ville ou un lieu qui organise une soirée spéciale ce vendredi, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à internet.lille@francetv.fr