Coupe du monde féminine à Valenciennes : les Pays-Bas en 8es après leur victoire au stade du Hainaut

Uen vague orange jusque sur le terrain ! Les championnes d'Europe ont obtenu leur deuxième victoire en autant de matches grâce à un doublé de Vivianne Miedema (41e, 85e) et un but de Dominique Bloodworth (48e) dans un stade du Hainaut aux tribunes envahies d'orange.Les Camerounaises, qui essuient leur deuxième défaite, ont marqué par Gabrielle Aboudi Onguene (43e). Avec six points, les "Oranje" sont donc provisoirement premières de leur groupe en attendant le match du Canada (3 pts), qui pourrait aussi se qualifier pour les huitièmes en cas de victoire samedi soir face à la Nouvelle-Zélande à Grenoble.Soutenues par une marée "oranje" de plus de 15.000 supporters qui a mis l'ambiance dans les rues et le stade de Valenciennes, les Bataves ont toutefois rendu une copie moyenne. Gênées par la puissance physique du Cameroun, les Néerlandaises ont multiplié les imprécisions et ne se sont pas procuré beaucoup d'occasions. Après un début de rencontre plutôt équilibré, les Néerlandaises ont pris petit à petit le dessus dans un match très engagé.Elles ont finalement été récompensées à l'issue d'une belle action collective : Shanice Van de Sanden a sollicité le une-deux et centré pour Miedema, qui a ouvert le score d'une splendide tête plongeante (1-0, 41e). La joie des Bataves a pourtant été de courte durée puisque dans la foulée, les Camerounaises ont égalisé: sur une longue ouverture de Raissa Feudjio dans le dos de la défense, Aboudi Onguene a lobé de la tête la gardienne des Pays-Bas avant de marquer du plat du pied (1-1, 43e).Les Néerlandaises on t toutefois repris les devants dès la reprise. Décalée côté droit sur un coup franc, Jackie Groenen a centré devant le but. Le ballon mal repoussépar la défense camerounaise est revenu sur Bloodworth, qui a marque de près (2-1, 48e). Brouillonnes, les Bataves ne sont parvenues à se mettre à l'abri qu'en toute fin de partie sur une frappe limpide de Miedema (3-1, 85e), quelques minutes après que le Cameroun a frôlé l'égalisation sur un tir d'Henriette Akaba (79e).