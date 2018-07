Coupe du monde de football : contre les Belges, Varane sera sans pitié

Les parades à Hazard et Lukaku

On aurait pu croire que son cœur balancerait. À Lille, la plus belge des métropoles françaises, la tentation de supporter les Diables Rouges n'est jamais très loin." La messe est dite et le constat est implacable : Raphaël Varane donnera tout contre les Diables Rouges, au risque de se fâcher avec ses "amis qui viennent de Belgique".Calme et toujours déterminé, "Monsieur Propre" a analysé en conférence de presse ce samedi l'équipe emmenée par Eden Hazard, une "équipe jeune mais qui arrive aussi à maturité"."Ils sont capables de jouer en petites passes combinées, en redoublements, avec beaucoup de mouvements, avec des attaques rapides... C'est une équipe assez complète, solide", observe le défenseur du Real Madrid, qui a brillé en ouvrant le score face à l'Uruguay vendredi.Contre Eden Hazard ? "" note Varane. "Il faut lui laisser le moins d'espace possible, essayer de couper la connexion".Et Romelu Lukaku ? "C'est un joueur qui pose problème à n'importe quelle défense, très puissant, qui pèse sur la défense,L'ancien Sang et Or, quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid,. "À nous de faire ce qu'il faut pour, mais on y croit. On va tout donner, faire le maximum et on verra si ça nous sourit".Et tant pis pour nos amis et voisins qui se trouvent sur sa route.