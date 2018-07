Coupe du monde de football : Pavard est ravi de sa chanson

Benjamin Pavard : "Ça fait toujours plaisir quand les supporters chantent mon nom, et cette musique est plutôt marrante. Ça me touche" #lequipeCDM pic.twitter.com/tvAfi5BYM2 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 8 juillet 2018

"Benjamin Pavard... Benjamin Pavard... Je crois pas que vous connaissez ? Il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard !"Un hymne est né. Quelques jours après sa création, la chanson créée en honneur à Benjamin Pavard cartonne ! On l'a entendue dans les tribunes, dans les bars et même dans les vestiaires de la VFB Stuttgart, chantée par les coéquipiers du défenseur maubeugeois Et le principal intéressé, il en pense quoi ? "Merci aux supporters de me mettre à l'honneur avec ce chant ! Quelle fierté !" a félicité " Pavarov " dans un post Instagram où l'on peut voir la Grand'Place de Lille en folie.Avant même sa blessure contre Suarez, avant même son opinion sur Lloris, Deschamps ou Hazard avant même les tactiques à venir contre les Diables rouges,"Je le vis plutôt bien, c'est sûr que ça fait toujours plaisir que les supporters chantent mon nom et cette musique est plutôt marrante, ça me touche forcément ! C’est une récompense aussi !"Encore deux victoires, contre la Belgique puis l'Angleterre ou la Croatie, et