Coupe du monde de football : où suivre les matchs dans l'Aisne, la Somme et l'Oise ?

Aucune interdiction stricte des retransmissions des rencontres du mondial 2018 n'a été actée : elles seront simplement encadrées et sécurisées sous l'autorité des Préfets et en lien étroit avec les collectivités locales, comme ce fut le cas lors de l'EURO 2016.

Ça y est, c'est parti pour un mois de Coupe du Monde avec un premier match des Bleus tant attendu face à l'Australie samedi à midi.Pour suivre les rencontres en dehors de votre salon, certaines villes proposeront des retransmissions gratuites.Sécurité oblige, les fans zones et les retransmissions sur écrans géants seront encadrées comme c'était le cas pour l'EURO 2016.

En conséquence, les municipalités doivent prendre en compte certaines consignes.



"Les zones grands écrans ne pourront en aucun cas être organisées sur l’espace public ouvert. Ces retransmissions ne pourront avoir lieu que dans des espaces sécurisés et délimités, suffisamment spacieux pour accueillir les supporters et dont l'accès sera contrôlé", précise la Préfecture de l'Oise.



La préfecture de l'Aisne indique ne pas imposer de restriction pour installer les écrans géants. "Les collectivités sont seulement invitées à signaler leur installation à la préfecture et aux sous-préfectures. Les mesures de sécurité à prendre sont identiques à celles prises pour les grands rassemblements."



Les retransmissions publiques

La retransmission des matchs est prévue à partir des 8e de finale si la France se qualifie. Elle aura lieu au Coliséum d'Amiens.Aucune retransmission n'est prévue pour le moment.Contrairement à ce qui était prévu, aucune retransmission de la Coupe du monde n'aura lieu sur la place Jeanne-Hachette. La ville de Beauvais réfléchit à un espace clos qui pourrait accueillir les retransmissions à partir des 8e de finale. "Ce lieu pourrait éventuellement être l’Elispace. Nous vous donnerons toutes les informations à ce sujet dès que possible", indique la mairie.La retransmission de la finale de la Coupe du monde est envisagée au Parc Songeons à Compiègne si la Préfecture donne son autorisation. La décision sera rendue le 30 juin.À partir du 15 juin, les matchs de la coupe du monde seront diffusés dans les maisons pour tous et notamment le match France-Australie samedi 16 juin à 12h dans les maisons pour tous de Saint-Blaise et Beauséjour.L'équipe de France sera mise à l'honneur à Senlis où les matchs des bleus seront diffusés gratuitement au cinéma Le Jeanne d'Arc.Dans certaines villes, le programme n'est pas encore établi, mais pourrait changer si les Français dépassent les 8e de finale. On y croit !