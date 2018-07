La Coupe du monde de football vue depuis le Main Square Festival

Les Belges aussi

Il y a quelque chose dans l'air, ce vendredi pour l'ouverture du Main Square Festival. Pas les ondes sonores qui virevoltent au-dessus de la foule, pas les effluves de bière, mais une joie ambiante que l'on résumera à ces quatre mots entendus çà et là :Cette année, les festivaliers portent plus de bleu, blanc, rouge que de T-shirts de métalleux, et les drapeaux tricolores accompagnent des maquillages au diapason. Un look qu'on ne verra que ce premier jour, après la victoire (2-0) de la France contre l'Uruguay.Il aura fallu attendre un peu après le coup de sifflet final pour voir les allées se remplir. "" confirment trois jeunes. Un autre a pris un pari plus osé : "Je suis parti quand il y a eu 1-0, pour éviter qu'il y ait trop de monde.". On aperçoit aussi dans la masse quelques touches de noir, de jaune et de rouge. Et les supporters belges ne sont pas encore délivrés puisque leur match se joue en ce moment même, contre le Brésil.Certains préfèrent faire une croix sur certains concerts. "On va sortir et regarder le match avec des amis dans un bar" notait plus tôt Jürgen, un flamand venu des environs de Gand. ""J'espère qu'il n'y aura pas de prolongations" s'inquiète le Belge, "