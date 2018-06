Coupe du Monde France-Australie : la carte des écrans géants dans le Nord et le Pas-de-Calais

Aidez-nous à compléter la carte !

Carte des écrans géants France-Australie dans le Nord et le Pas-de-Calais

Regarder ensemble la, c'est évidemment plus sympa. Mais cette année, les obstacles sont plus nombreux : les matchs ont parfois lieu en plein milieu de journée (12h pour) et les mesures de sécurité imposées par le Ministère de l'intérieur sont coûteuses pour les villes (il faut que les espaces choisis soient délimités et sécurisés).Résultat : très peu de "fan-zones" dans le Nord et le Pas-de-Calais. Seule la ville dea relevé le défi d'organiser la mise en place d'un écran géant pour tous les matchs de la Coupe du Monde.Nous avons recensé quelques-unes des salles municipales, des bars, des restaurants qui proposent de regarder France-Australie en groupe, devant un écran géant. Si vous en connaissez d'autres ou si vous êtes vous-même organisateur d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter sur france3nordpasdecalais@gmail.com , le Zénith sera ouvert à partir des huitièmes de finale pour les matchs de l'équipe de France (si elle se qualifie !).