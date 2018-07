Coupe du Monde. France-Belgique : en 73 rencontres, quelle équipe s'est imposée le plus souvent ?

La première rencontre entre les Français et les Belges a eu lieu en 1904. / © Archives INA

Les rencontres franco-belges au football, un récit en 73 chapitres

C'était le 7 juin 2015 au Stade de France : pour la dernière fois, la Belgique rencontrait la France. Les Diables Rouges remportent ce match amical par 4 buts à 3. Ces équipes voisines, presque cousines, se sont affrontées à 73 reprises au total. Retour sur ces rencontres souvent très disputées.

Les Belges dominent

C'était le 7 juin 2015 au Stade de France :. Les Diables Rouges remportent ce match amical par 4 buts à 3. Ces, presque cousines, se sontau total. Retour sur ces rencontres souvent très disputées.Tout a commencé officiellement le, c'était la. Et dix ans plus tard, à Lille, lors d'un match hautement symbolique,avec un score très serré de 4-3.Quelques mois plus tard,, seize Français perdront la vie pendant le conflit. 5 juin 1938, les bruits de bottes se rapprochent à nouveau. Les voisins se rencontrent à Colombes, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.par 3 buts à 1.Lors des éliminatoires de, les Français, qui gagneront deux ans plus tard la petite finale contre l'Allemagne de l'Ouest, donnent. Mais la roue tourne.Dix ans après, les Français, parmi lesquels, ratent leur qualification pour l'Euro en Yougoslavie. Au match retour à Bruxelles, ce sont. Les deux équipes se qualifieront pour Séville.Euro de 1984 :s'en donnent à coeur joie et. La France remporte, cette fois, la Coupe d'Europe sur son propre sol.Date mythique :. Les Bleus sont champions du Monde et décrochent l'. Mais en 73 matchs,pour la France. A 19 reprises, les deux équipes n'ont pas su se départager...