Coupe du monde : Pavard devient un “mème”, Varane manque aux Espagnols

Ángel Di María: "You won't see a better goal than mine at the 2018 World Cup."



Benjamin Pavard: "Hold my drink." #FRAARG pic.twitter.com/Tn8z7Op5m7 — Sky Bet (@SkyBet) 30 juin 2018

SPORTbible Di Maria: My goal is the best goal of the tournament Pavard: Hold my beer

Benjamin Pavard a fait son arrivée sur le site américain 9GAG. / © Capture 9GAG

*Di Maria - scores a banger

*Pavard -hold my beer..... pic.twitter.com/U6Tz6YO0hE — ratedhugo (@Rated_Hugo) 30 juin 2018

Varane à la rescousse ?

@equipedefrance #CDM2018 Une publication partagée par Raphaël Varane (@raphaelvarane) le 30 Juin 2018 à 11 :15 PDT

Bet Ramos keeps looking around for Varane to appear and save him from Pique. #worldcup #ESPRUS — James McCrory (@Jamezmcc) 1 juillet 2018

Après son fameux but contre l'Argentine, Benjamin Pavard est devenu avec Kylian Mbappé une source de "mèmes" pour les internautes du monde entier. Pour faire simple, un "mème" est sur internet un élément, un phénomène ou une blague qui est repris en masse.Et comme toute bonne blague, on en trouve plusieurs versions mais toutes résument un dialogue fictif entre le défenseur maubeugeois et l'Argentin Angel di Maria dans lequel ce dernier dit ": Vous ne verrez pas de meilleur but que le mien dans ce Mondial", auquelUn clin d'œil subtil à ce moment dans chaque soirée arrosée où vous décidez contre toute logique d'exécuter un triple salto arrière au milieu du trottoir après avoir confié votre breuvage à un camarade de confiance à peu près alcoolisé que vous (et qui vous filmera). Un "mème" récurrent sur internet, expliqué en détail (mais en anglais) sur le site Know Your Meme Signe d'un manque flagrant de culture, beaucoup d'internautes étrangers se sont mis en tête de remplacer le verre de Pavard par une coupe de champagne ou un verre de vin rouge.De son côté, Raphaël Varane se fait toujours discret. Tactique secrète pour mieuxOn en est certain.Pour brouiller les pistes, on l'aura tout de même aperçu, rayonnant, sur une photo publiée sur Instagram juste après le match.Depuis, les Espagnols fraîchement éliminés auront regretté l'absence de Raphaël Varane aux côtés de ses coéqiupiers du Real Madrid pour remplacer des défenseurs moins performants."Je parie que [Sergio] Ramos n'arrête pas de chercher Varane autour de lui pour apparaître et le sauver de [Gerard] Pique" commente notamment un fan sur Twitter.Malheureusement, comme on l'a déjà souligné plus haut, le Lillois a préféré faire profil bas pour surgir au moment où Edinson Cavani s'y attendra le moins.