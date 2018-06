Coupe du Monde : Pavard en héros national, Varane fait le job

Le but de Pavard sur la musique de Titanic, ça te prend aux tripes #FRAARG pic.twitter.com/Rk9Jm1frNK — Antoine Lévèque (@Antoine_Lvq) 30 juin 2018

C’EST JEFF TUCHE QU’ON VA RENOMMER PAVARD — FatMat91HD (@FatMat91HD) 30 juin 2018

Pavard qui nous fait une frappe à la olive et Tom #FRAARG pic.twitter.com/ESMOZOnyHx — KalhilKenji (@KalhilK) 30 juin 2018

Quand tu penses que la coiffure de Pavard va devenir tendance... Sortez vos fers a friser. #FRAARG — Troisième Poteau (@TroisiemePoteau) 30 juin 2018

JE VOUS JURE J'APPELLE MON FILS KYLIAN PAVARD SCREENEZ BIEN ET MONTREZ MOI ÇA LE JOUR DE L'ACCOUCHEMENT — 5 mai ² (@somoonywp) 30 juin 2018

Varane fidèle au poste

Les Ch'tis resteront en Russie... au moins jusqu'aux quarts de finale. Des quatre buts inscrits par les Bleus contre l'Argentine, ce n'est pas uniquement par chauvinisme nordiste qu'on retiendra le boulet de canon de Benjamin Pavard, à la 56e minute (2-2) , un but qui se regarde bien mieux avec la musique de Titanic.On n'avait pas vu un but d'un défenseur depuis celui de Lilian Thuram en 1998... et ce but de l'égalisation, contre une Argentine qui venait de prendre l'ascendant, était surtoutDe quoi donner des idées à certains, qui sur Twitter... les vieilles références...... ou les vannes sur sa chevelure, dont on ne se lasse jamais.Ou encore ce tweet-là,Forcément, à côté, Raphaël Varane a moins fait parler de lui. Mais il a rempli le rôle, discret, d'un défenseur qui fait le travail. Parce qu'il est le héros que les Bleus méritent. C'est un gardien silencieux... qui veille et protège sans cesse. Comme à la 83lorsqu'il arrête une contre-attaque argentine, alors que la France retient son souffle à quelques minutes de la fin.Par contre, on aurait sans doute préféré que le Lillois célèbre la victoire avec ses coéquipiers,