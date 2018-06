Coupe du monde : Plopsaland offre 10% par but belge ou français

Plopsa ALLEZ LES BELGES Si la Belgique gagne ce soir, nous vous offrons 10% de réduction en ligne PAR goal sur les tickets 1m pour les parcs Plopsa ! Gardez un oeil sur notre page Facebook après le...

10% de réduction par but marqué. Quand lessont en petite forme, c'est le genre d'opération qui ne fait pas prendre beaucoup de risque. mais en ce moment,et ses coéquipiers sont en pleine forme. 8 buts en deux matchs deLe parc d'attraction belge offre la réduction le lendemain de chaque match. Ce dimanche, le site internet de Plopsaland a été un peu débordé par la demande. Victoire 5-2 de la Belgique contre la Tunisie = -50% ! Résultat : une liste d'attente de plus de 800 personnes et un site un peu saturé !Les billets achetés un lendemain de victoire sont valables jusqu'au 15 juillet, jour de la finale du Mondial en Russie. Si lava jusque-là, cela risque donc de coûter un peu d'argent à. Compensé par un joli coup de pub ?



A noter que cette promotion s'applique aussi à l'équipe de France. -20% de réduction après la victoire face au Pérou. C'est moins intéressant mais...

Plopsa La France a gagné! 2 buts = 20% de réduction en ligne sur les tickets 1m pour Plopsaland De Panne et Plopsaqua ! Tickets et conditions:...



On attend donc logiquement un France-Belgique pour cumuler les deux promotions !