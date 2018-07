Coupe du monde : qui sont les trois joueurs qui sont passés par les Hauts-de-France ?

Nzonzi, la Coupe du monde après des débuts Beauvais et Amiens

Varane et Pavart, deux Nordistes à Moscou

CHAMPION DU MONDE !!!! Une publication partagée par Raphaël Varane (@raphaelvarane) le 15 Juil. 2018 à 11 :12 PDT

À la 55e minute de jeuqui n'avait pas manqué une seule minute de la Coupe du monde avec l'équipe de France. Il se fait également remarquer lors d'uneLe milieu de terrain vientqui n'ose pas la prendre, certainement par timidité ou par humilité.Le jeune Colombien (29 ans) est passé par l'AS Beauvais Oise (2004) pour évoluer en 16 ans nationaux avant d'intégrer l'Amiens SC. Le milieu de Sévilleet intègre par la même occasion le lycée de la Hotoie.Début mai 2008, après être parti quelques années de Picardie, Steven N'Zonzi revient etpour une durée de trois ans, jusqu'en juin 2011. Il inscrit son premier but avec l'Amiens SC lors de la défaite picarde au RC Strasbourg (2-1), en 2009, trompant Stéphane Cassard avec une tête à l'angle de la surface.En fin de saison, l'équipe est reléguée en National. Après 40 matchs et un but avec le club picard, suite à la relégation, le milieu de terrain rejoint le club anglais de Blackburn.Benjamin Pavard, 22 ans, le jeune défenseur latéral originaire de Jeumont, formé au LOSC. C'est le 4e joueur à remporter la Coupe du Monde & la Ligue des Champions lors d’une même saison après Karembeu en 1998 (France & Real Madrid), Roberto Carlos en 2002 (Brésil & Real Madrid) et Khedira en 2014 (Allemagne & Real Madrid).Dimanche, il a déclaré à l'AFP : "C'est quelque chose de ouf à 22 ans, je sors de nulle part. Je pense que je ne réalise pas encore totalement. Quand on va rentrer en France on va voir toute la ferveur du peuple français, cela va être quelque chose d'énorme, je n'attends que ça. Une star, j'irai pas jusque là. C'est vrai qu'il y a deux ans, j'étais avec mes potes sur la fan-zone de Lille, il y a un an je jouais en deuxième division allemande. J'ai enchaîné les matches et là on est champions du monde. Des choses comme ça, c'est très rare. J'ai versé quelques larmes."Certains ont tentédeux défenseurs centraux repositionnés sur le côté droit. D'autant que Pavard a marqué une volée canon contre l'Argentine (4-3) qui rappelle l'improbable doublé de "Tutu". Un parallèle toutefois nuancé par Thuram lui-même : "jamais je n'aurais rêvé marquer un but comme Pavard ! Moi, je n'étais pas conscient de ce qui se passait". Trois défenseurs ont marqué dans le tournoi 2018 (Pavard, Varane et Umtiti)... comme en 1998 (Blanc, Lizarazu et Thuram).Raphaël Varane, 25 ans, né à Lille, formé au RC Lens. Timide leader, ​​​​​Varane est devenuen compétition majeure depuis 1990. Et le 1er Nordiste depuis 1930 et la création de la Coupe du monde !