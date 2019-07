Coupe du monde de rugby en 2023 : il y aura au moins 4 matchs au Stade Pierre-Mauroy

Après le basket, le football, le handball, le tennis... On va voir une compétition internationale de rugby à Lille. Plus exactement au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.La Métropole européenne de Lille (MEL) a officialisé ce jeudi, son statut de « métropole hôte de la Coupe du monde de rugby en 2023 ». L'information était connue depuis fin 2017 mais on sait désormais qu'au moins 4 matchs sur un total de 48 se joueront au Stade Pierre-Mauroy. On ne sait bien sûr encore lesquels.La MEL, dans un communiqué, affirme qu'elle en espère de fortes retombées économiques : "La Coupe du Monde de Rugby 2023 sera un puissant vecteur économique et social pour les villes et métropoles hôtes, premiers bénéficiaires des retombées économiques et touristiques de l’évènement : plus de 32 millions d’euros de retombées touristiques pour la seule métropole lilloise. (...)La Métropole Européenne de Lille pourra également compter sur sa proximité avec le Royaume-Uni, qui représentait à lui seul 24 % des visiteurs internationaux lors de la Coupe du Monde de Rugby 2015, avec un panier d’achat moyen de 2 760 € et une durée de voyage de 14 jours."Les autres métropoles hôtes de cette coupe du monde 2023 sont notamment Paris, Saint-Etienne, Bordeaux ou encore Nantes. En 2007, la région avait déjà accueilli la Coupe du monde de rugby. C'était au stade Bollaert-Delelis à Lens.