Coupe du Monde en Russie : à quoi ressemblerait une liste des 23 100% Hauts-de-France ?

Les gardiens de but



Les défenseurs



Les milieux de terrain



Les attaquants

45 minutes : débat autour des Nordistes en équipe de France

L'équipe des Hauts-de-France

67 millions de sélectionneurs. Le débat fait rage à quelques jours (jeudi) de l'annonce des 23 choisis parpour composer l'équipe de France qui ira en Russie pour tenter de gagner la Coupe du Monde.Parmi les noms cités,... Ces joueurs sont défenseurs mais aussi nés dans les Hauts-de-France. Seront-ils vraiment dans la liste des 23 annoncée par Deschamps ce jeudi ? Impossible de le savoir même si, pour certains (Varane ?), on est dans la quasi-certitude.Partant de ce quatuor défensif nordiste, nous avons décidé, pour l'exercice et pour le plaisir, de tenter de monter une liste des 23 100% Hauts-de-France. C'est-à-dire composée uniquement de. Une sélection régionale qui, vous allez le constater, aurait une certaine allure.Sur les infographies ci-dessous, la première ville est celle de la naissance du joueur, la seconde, celle de son club actuel.Sans doute le gros point faible de cette sélection. Un très jeune gardien du LOSC et un gardien à la retraite. Butez et Vercoutre ne sont que deux dans cette sélection. Vous en connaissez d'autres ? Envoyez-nous un mail ! Une défense de niveau mondial. Varane, Debuchy, Kimpembe, Pavard... Ces quatre pourraient bien être dans l'équipe de France. ils consitueraient l'arrière-garde hyper solide de la sélection des Hauts-de-France, d'autant que les remplaçants potentiels (Masuaku, Kolodziejczak, Lenglet...) ne sont pas mal non plus. On pourrait ajouter à cette liste( Lille / Bordeaux) et(Arras / Metz).Construit autour de35 ans et toujours très impressionnant avec le Bayern Munich, le milieu de terrain aurait également un excellent niveau avec Bourigeaud, Cabaye, Tousard... On a ajouté à la liste Maxime Colin, normalement défenseur à Birmingham.L'autre point faible de l'équipe. Même si Terrier et Pléa sont de bons joueurs de Ligue 1 et pourraient constituer un duo d'attaque satisfaisant. A tester également : Anthony Knockaert, l'attaquant roubaisien de Brighton.