COUPE DU MONDE. Saint-Pol-sur-Ternoise : une messe en bleu-blanc-rouge avant France-Croatie

Le curé de la paroisse deen bleu-blanc-rouge. Image insolite. L'Abbé Pierre-Marie Leroy n'a pas hésité ce dimanche à innover et bousculer les habitudes. Finale de la Coupe du monde oblige, quelques paroissiens (rares sont ceux qui ont osé !) sont venus à la messe de 11h avec maquillage, écharpes ou drapeaux de l'équipe de France et le curé lui-même portait une étole bleu-blanc-rouge.Cette messe tricolore n'est pas une première. Déjà, le dimanche de la finale de l'Euro 2016 , une messe spéciale foot avait été célébrée dans cette même église. Peu avant la défaite des Bleus face au Portugal. "Tout le monde me dit que j'ai porté la poisse mais je rappelle qu'on avait prié pour les supporters, pas pour que la France gagne", a déclaré au début de la messe l'Abbé Pierre-Marie Leroy.Une fois la messe terminée, le curé a lancé sur le parvis un "clapping" et des chants de supporters. "La joie, la fête, ce n'est pas interdit dans l'Evangile, au contraire", conclut-il dans un sourire.