Coupe du monde : Varane + Pavard, la moitié de la défense des Bleus sera nordiste !

D’après les médias, la compo probable de la France pour son 1er match. Si tu nous mets ça Didier on va être au top #FRAAUS #WorldCupRussia2018pic.twitter.com/0YUCx06pLp — Vincent Lugat (@vincentlugat) 14 juin 2018

Info PT : Pavard plaît beaucoup à Tuchel 13/06 - Passeur décisif sur le but de Kylian Mbappé contre les USA (1-1), Benjamin Pavard (22 ans) est passé en quelques semaines dans une autre dimension. D'après nos informations, l'international français plaît beaucoup à Thomas Tuchel. Le nouvel entraîneur du PSG apprécie notamment la polyvalence du joueur capable d'évoluer dans l'axe comme dans le couloir droit.

va-t-il jouer son 1er match de Coupe du monde ce samedi ? A l'heure qu'il le Maubeugeois de 22 ans doit le savoir. Et hésiter entre stress et bonheur. Lui qui n'a que 6 sélections en équipe de France devrait débuter en tant que titulaire ce samedi à 12h face à l'Australie.Le titulaire logique du poste, Djibril Sidibé ne semble pas prêt physiquement etfaisait bien partie de l'équipe des titulaires lors de l'opposition à huis-clos ce mercredi.Ce vendredi, ultime galop d'essai à. Dernière nuit. Avant le jour J. Et la fierté de rentrer sur le terrain en bleu, avec un coq sur la poitrine... 3 ans et demi seulement après son 1er match en tant que joueur pro au(le 31 janvier 2015)...Et comme tout se précipite en ce moment autour de "Benji", impossible de ne pas mentionner la rumeur "Pavard au PSG"...



Raphaël Varane, de son côté, se concentre dans le calme et la discrétion. Sur les vidéos de la FFF, le défenseur du Real Madrid, titulaire indiscutable dans la tête de Deschamps, apparaît toujours casque sur les oreilles, dans le bus ou l'avion. "Il faut absolument que je réussisse mon début de Mondial", semble penser le Nordiste, conscient de l'attente mêlée de doute qui l'accompagne...



Equipe de France : le voyage des Bleus d'Istra à Kazan

Vidéo officielle de la FFF.



Partout, ses supporters se préparent. Dans la région où vivent ses parents d'abord. A Douai, se déroulera justement le Challenge Varane, tournoi réservé aux U13. Plein de jeunes footballeurs qui se voient sûrement en Bleu comme lui au Mondial 2026 au Canada.



Certains viendront de Le Morne-Rouge en Martinique. Des jeunes dont le voyage a été payé par Raphaël Varane lui-même. En hommage à l'île de naissance de son père Gaston, qui est venu s'installer à Lille en 1972. La famille Varane a encore des oncles et tantes en Martinique. « Le coeur de mon neveu bat toujours pour sa terre péléenne et il veut donner une chance à des gamins passionnés de football de devenir, comme lui, champions » , explique à France-Antilles Ventura Varane.



Ce samedi à midi, Pavard et Varane ne seront pas loin l'un de l'autre sur le terrain de Kazan. Unis pour un même objectif : donner une belle assise défensive aux Bleus. Verdict dans l'épisode 6 de ce journal de bord...