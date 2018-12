Coupe de France : 10 clubs des Hauts-de-France en lice

Samedi

Dimanche

Ceest le dernier avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.sont encore en course et tenteront samedi et dimanche de décrocher un billet.Le(Ligue 2) ouvre le bal ce samedi en se déplaçant à, club amateur de National 3 (ex-CFA2, 5div.). Le coup d'envoi sera donné à 13h30.A 14h30, l'(National 1, 3div.) reçoit l'(National 2, ex-CFA, 4div.), club de l'agglomération lilloise, habitué aux beaux parcours en Coupe de France ces dernières années. Il s'agit du premier derby des Hauts-de-France de ce 8tour.A 18h, le(Régional 1, ex-Division d'Honneur, 6div.), modeste voisin amateur du RC Lens, affrontera chez lui le club parisien du, actuelle lanterne rouge de Ligue 2.

Dimanche, l'Olympique Saint-Quentin (National 3, 5e div.) se déplace dans les Ardennes pour jouer sa qualification contre l'AS Prix-lès-Mézières, un club évoluant une division en dessous. Le match commencera à 13h30.



A la même heure débutera le second derby des Hauts-de-France de ce 8e tour : l'AS Pays Neslois, petit club amateur de la Somme (Régional 1, 6e div.) recevra les Nordistes de Gravelines, qui évoluent dans la même division.



Toujours à 13h30, l'ES Longueau, "petit poucet" régional de la banlieue amiénoise (Régional 3, 8e division) affrontera à domicile les Bretons de Lannion (National 3, 5e div.).



L'US Saint-Omer (Régional 1, 6e div.) effectuera un déplacement difficile et lointain en Corse, pour défier une ancienne gloire du football français, le Sporting Club de Bastia, tombé aujourd'hui en National 3 (5e div.). Coup d'envoi à 14h.



Enfin à 15h, Valenciennes (Ligue 2) se déplacera dans les Vosges pour affronter les amateurs de l'ES Thaonnaise (National 3, 5e div.).