Coupe de France - 32èmes de finale : demandez le programme !

Neuf clubs des Hauts-de-France sont encore qualifiés en Coupe de France. Ils jouent tous ce week-end les 32èmes de finale : LOSC, Amiens SC, VAFC, RC Lens, Dunkerque, Boulogne, Chambly, Senlis, Hazebrouck. Voici le programme et les enjeux.



Samedi 6 janvier

Dimanche 7 janvier

Lundi 8 janvier

Avallon (N3 - 5ème niv) -(National - 3ème niveau)Chambly part favori sur le papier. Mais attention, les joueurs de National sont actuellement 16èmes de leur championnat. Et Avallon a l'avantage de recevoir (à Auxerre).Match diffusé sur Eursoport player.Le Mans (N2-4ème niv) -(L1 - 1er niv.)Premier match pour Christophe Galtier en tant qu'entraîneur du LOSC. Pas le droit à l'erreur !Match diffusé sur Eurosport Player et Eurosport 360, en multiplex sur Eurosport 2.(R1-6ème niv) - Caen (L1 - 1er niv)5 divisions d'écart. L'exploit serait énorme pour Hazebrouck !Match diffusé sur Eurosport Player et Eurosport 360, en multiplex sur Eurosport 2.Marseille (L1 - 1er niv) -(L2 - 2ème niv)OM-VA, c'est toujours un match particulier.Match diffusé sur France 3 et sur notre site internet.Sochaux (L2 - 2ème niv) -(L1 - 1er niv)Attention au match piège pour les Amiénois qui ont en tête le maintien en priorité.(National - 3ème niveau) - Metz (L2 - 2ème niv)Une division d'écart. Dunkerque peut y croire.(N3 - 5ème niv) - Nantes (L1 - 1er niv)Senlis reçoit à Beauvais. 4 divisions d'écart, ça fait beaucoup ?Matchs diffusés sur Eurosport Player et Eurosport 360, en multiplex sur Eurosport 2.(Ligue 2 - 2ème niv) -(National - 3ème niv)Un derby à Bollaert en prime-time. Belle affiche de Coupe de France à l'issue indécise.