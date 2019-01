Coupe de France : l'Amiens SC élimine le VAFC et se qualifie pour les 16èmes de finale

La logique est respectée : l'Amiens SC, 17ème de Ligue 1, s'est imposé à domicile face au Valenciennes FC, 18ème du classement de Ligue 2. À noter tout de même : depuis l'arrivée de Christophe Pélissier en 2014, c'est la première fois que le club dépasse les 32èmes de finale de la coupe de France.



Amiens n'a pas vraiment été mis en difficulté mais n'a pas brillé pour autant. Il aura fallu attendre la 49ème minute pour que Cheick Timite marque l'unique but de la rencontre. L'attaquant de 21 ans, désigné titulaire pour la deuxième fois de la saison seulement, a sauvé le match.



Si le match n'a pas été exceptionnel, la performance amiénoise aura suffi pour décrocher la qualification aux 16èmes de finale. Les matches se joueront les 22 et 23 janvier.



Saint-Quentin et Longueau sont les deux autres clubs picards encore en lice dans la compétition. Le club axonnais rencontre Metz ce samedi 5 janvier à 18h, et l'équipe samarienne affrontera l'AS Vitré ce dimanche à 17h15.