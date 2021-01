Coupe de France : Amiens et Valenciennes qualifiés pour les 32e de finale, Chambly et Dunkerque éliminés

Ce mardi 19 janvier, quatre équipes des Hauts-de-France faisaient leur entrée en Coupe de France. Deux seulement pouvaient décrocher un ticket pour les 32e de finale. Pour Amiens et Valenciennes, l'aventure continue, mais pas pour Chambly et Dunkerque.

Valenciennes et Amiens se sont qualifiés pour les 32e de finale.

Valenciennes et Amiens se sont qualifiés pour les 32e de finale. • © Maxppp / Aurélien Morissard

Soirée foot dans les Hauts-de-France : ce mardi 19 janvier se disputait le 8e tour de la Coupe de France. Quatre équipes de la région faisaient leur entrée dans la compétition : l'USL Dunkerque rencontrait l'Amiens SC et le Valenciennes FC recevait le FC Chambly. Au terme des deux rencontres, ce sont Amiens et Valenciennes qui tirent leur épingle du jeu et s'assurent une place pour les 32e de finale, en février prochain.

Ça passe de justesse pour Amiens

Lors de sa conférence d'avant-match, l'entraîneur amiénois Oswald Tanchot déclarait ne pas attacher beaucoup d'importance à la Coupe de France, probablement plus préoccupé par les performances de son équipe en Ligue 2. L'occasion, donc, de faire tourner l'effectif et offrir du temps de jeu à de jeunes joueurs comme Bandeira, Bianchini ou Monzango.

C'est pourtant bien l'ASC qui ouvre la marque à la 43e, sur un coup franc de Jayson Papeau repris par Alexis Blin. Une avance légère mais confortable pour les Samariens qui pouvaient aborder la seconde mi-temps sereinement. Jusqu'à la 83e et une bourde difficile à expliquer de Yohann Thuram, le portier amiénois, qui voit un long ballon lui passer entre les jambes. Tout est à refaire, direction les penalties.

La séance de tirs au but commence bien pour Dunkerque, avec un bel arrêt de Jérémy Vachoux qui stoppe une tentative de Lomotey. Puis c'est au tour de Thuram, pour l'ASC, de se rattraper en arrêtant une frappe de Bosca. Avant que le tir du Dunkerquois Tchokounté échoue sur le poteau, laissant à Akolo le soin de signer le but de la victoire. Le 9 février prochain, Amiens accueillera donc le FC Metz, qui occupe actuellement la 9e place de Ligue 1. Objectif 16e de finale.

[Tir au but ⚽] #USLDASC 1⃣ | 1⃣ But pour Amiens qui se qualifie. #TeamUSLD 🔵⚪👊



ASC ❌✅✅✅✅

USLD ✅✅❌❌ — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) January 19, 2021

Qualification sans encombre de Valenciennes

Les joueurs ont moins tergiversé, du côté du stade du Hainaut, à Valenciennes. Dès la 8e minute, les Nordistes ouvrent la marque face à Chambly qui n'a pas encore eu le temps de prendre ses marques dans la rencontre. Sur un nouvel assaut, le défenseur camblysien Camelo appuie un peu trop son tacle dans la surface de réparation et offre un pénalty à Valenciennes. Pénalty transformé dans la foulée par les rouges : 2 - 0 à la 16e minute.

🥁 𝘾'𝙚𝙨𝙩 𝙗𝙤𝙣, 𝙤𝙣 𝙖 𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩𝙨 !



Retrouvez les 3⃣ minutes autorisées par la @FFF pour découvrir les images fortes du succès valenciennois ce mardi lors de #VAFCFCCO !



📺 https://t.co/7wVedWZWbR pic.twitter.com/jN2S211MDd — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) January 19, 2021

Impuissants, les Isariens ne parviendront pas à reprendre la rencontre en main et perdent assez logiquement contre le 10e de Ligue 2. Ce seront donc les Valenciennois qui se déplaceront début février à Reims, 15e du championnat de Ligue 1, pour décrocher à leur tour, une place en 16e de finale de Coupe de France.