Coupe de France : le calendrier des rencontres d'Amiens, Croix et Lille en 16e de finale

Les rencontres des 16e de finale de la Coupe de France Domicile Visiteur Coup d'envoi AS Forez Andrézieux-Bouthéon (National 2) Lyon-Duchère (National) Mardi 22 janvier à 18h30 Entente Sannois-Saint-Gratien (National) FC Nantes (Ligue 1) Mardi 22 janvier à 18h30 AS Nancy (Ligue 2) En Avant Guingamp (Ligue 1) Mardi 22 janvier à 18h30 Villefranche FC (National) Vendée Les Herbiers Football (National 2) Mardi 22 janvier à 18h30 Toulouse FC (Ligue 1) Stade de Reims (Ligue 1) Mardi 22 janvier à 18h30 Sète FC 34 (National 2) LOSC (Ligue 1) Mardi 22 janvier à 20h55 AS Monaco (Ligue 1) FC Metz (Ligue 2) Mardi 22 janvier à 20h55 Paris Saint-Germain (Ligue 1) Grenoble Foot 38 (Ligue 2)

ou Racing club de Strasbourg-Alsace (Ligue 1) Mercredi 23 janvier (en attente du match reporté) Bergerac-Périgord FC (National 2) US Orléans (Ligue 2) Mercredi 23 janvier à 18h30 ES Viry-Châtillon (Régional 1) Stade Malherbe de Caen (Ligue 1) Mercredi 23 janvier à 18h30 AS Saint-Étienne(Ligue 1) Dijon FCO (Ligue 1) Mercredi 23 janvier à 18h30 Saint-Pryve-Saint-Hilaire (National 2) Stade rennais (Ligue 1) Mercredi 23 janvier à 18h30 Marignane-Gignac FC (National) Iris FC Croix (National 2) Mercredi 23 janvier à 18h30 SC Bastia (National 3) Noisy-le-Grand FC (Régional 1) Jeudi 24 janvier à 18 heures AS Vitré (National 2) Le Havre AC (Ligue 2) Jeudi 24 janvier à 18 heures Amiens SC (Ligue 1) Olympique lyonnais (Ligue 1) Jeudi 24 janvier à 21 heures

Parmi tous les clubs septentrionaux lancés dans la course de la Coupe de France, seuls trois subsistent à ce stade des 16e de finale., qui a défait Valenciennes (1-0),, vainqueur de Sochaux (1-0) et, qui a triomphé de Raon-l'Étape (2-0) se sont qualifiés pour le prochain tour, qui se déroulera du 22 au 24 janvier 2019.Le LOSC bénéficie du meilleur tirage : le dauphin du PSG en Ligue 1 sera opposé au Sète FC 34 (National 2). Nicolas Pepe, Jonathan Bamba et leurs camarades joueront sur la pelouse héraultaiseLe petit poucet local, l'Iris football club de Croix (National 2) se déplacera près de Marseille pour jouer contre le Marignane-Gignac FC, qui évolue en National.L'autre pensionnaire de Ligue 1 de la région sera le seul à avoir le privilège d'accueillir. L'Amiens SC affrontera l'Olympique lyonnais au stade de la Licorne le