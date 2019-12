Coupe de France : Chambly se qualifie, c'est fini pour Senlis et Saint-Quentin

FC Dieppe/RC Lens : Suivez le 8ème tour de la Coupe de France Depuis le stade Jean Dasnias à Dieppe, le FC Dieppe (N3, 5e div.) affronte le RC Lens (Ligue 2) pour le 8ème tour de la Coupe de France de Football.

Bousculé en Ligue 2, le FC Chambly Oise poursuit son chemin en Coupe de France. Trois semaines après une victoire au goût amer en derby face à Beauvais, le club isarien a connu un nouveau succès ce samedi 7 décembre à Annecy (Haute-Savoie) lors du huitième tour. Les Rouges, qui évoluent en National 2, ont été défaits sur un score serré (1 à 2).Malgré des occasions d'abord hautes-savoyardes, la première mi-temps s'est achevée sur un score nul. Ce seront finalement les Camblysiens qui ouvriront la marque par une frappe de Joachim Eickmayer (55e). Une avance que le FCCO ne parviendra à conserver que onze minutes, avant une égalisation sur penalty par Anthony Le Tallec. Quelques minutes encore, et Jacques Thibault marque le but de la victoire camblysienne, à nouveau par un penalty. Le FC Chambly prendra donc part aux 32èmes de finale, et connaîtra son adversaire à l'issue du tirage au sort le 9 décembre.Autre club picard en lice ce samedi, l'Olympique Saint-Quentin (N3) s'est incliné à domicile (1 à 3) face au club nordiste de Grande-Synthe (N3). Les Picards avaient pourtant ouvert le score à la 71e minute, mais l'égalisation nordiste est intervenue dans la foulée (Abdelmalik Bellaredj). "Au niveau du mental, ça fait un effet inverse : eux dans l'action et nous un peu plus démoralisés, décrit le défenseur axonais Benjamin Pasguay. On a essayé de marquer ce deuxième but mais ils ont été plus efficaces que nous." Côté nordiste, il est arraché à l'occasion d'un coup franc (86e), puis un dernier dans les arrêts de jeu par Anthony Janeszko, et le parcours s'arrête pour l'OSQ.Dimanche enfin, Senlis (R1) n'a pas connu plus de succès face au Portel (N3). A domicile, l'USM est défait 0 à 1.