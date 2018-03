Coupe de France : Chambly va en demi-finales mais perd son fondateur Walter Luzi

LA MAGIIIIIIIE DE LA COUUUUUUPE ! Chambly a créé l'exploit en surprenant Strasbourg... à la 83e minute grâce à Doucouré !! Le club de National est en 1/2 de Coupe de France ! #FCCORCSA #CDF



C'est sur https://t.co/cXo7cwLW0Y pic.twitter.com/xnkCDFdufm — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 28 février 2018



Froid et vent polaire

Les amateurs deont créé la surprise et obtenu leur billet pour le dernier carré de la Coupe de France de football en battant 1-0 Strasbourg (L1), mercredi à Beauvais, une qualification endeuillée par la disparition de son fondateur, père de l'entraîneur.Les Camblysiens, qui l'ont emporté grâce à un but de Lassana Doucouré en fin de match, partageront le statut de Petit Poucet avec Les Herbiers (National 1), tombeurs de Lens (L2) mardi. Le buteur picard, qui avait déjà offert la qualification à son équipe au tour précédent, a délivré ses supporters frigorifiés en reprenant au premier poteau un centre d'Anthony Soubervie."C'est l'histoire qui continue, c'est sympa. Je suis un coach très heureux, a souligné Bruno Luzi, l'entraîneur de Chambly. On est qualifié mais ce n'est pas une fin en soi, on aspire à autre chose. Je ne souhaite personne (en demi-finale), je souhaite aller en finale."Toutefois, la fin de la soirée a été gâchée par l'annonce après la rencontre du décès de, le fondateur du club isérien, qui n'est autre que le père de Bruno, le coach, et de Fulvio, le président actuel duPar un froid glacial doublé d'un vent polaire, les Alsaciens, qui couraient après leur première qualification pour les demi-finales depuis leur sacre en 2001, ont été assommés par ce but de Chambly et n'ont jamais été en mesure d'égaliser."Je suis forcément déçu, mais je ne peux pas vraiment en vouloir aux joueurs car les conditions étaient vraiment difficiles. Si tu ne marques pas, tu t'exposes à prendre des buts. Si Chambly a gagné c'est qu'ils l'ont mérité", a estimé, le technicien strasbourgeois.Dominateurs en première période, quand le vent lui était favorable, Strasbourg a complètement disparu des radars après la pause et permis aux Camblysiens d'obtenir un succès aussi historique que mérité.Ainsi, Idriss Saadi avait trouvé le poteau droit de Xavier Pinoteau sur un centre d'Ernest Seka (13), puis une tentative de Jean-Eudes Aholou, avait frôlé la lucarne après une feinte astucieuse de Saadi (21). Enfin, Martin Terrier avait buté sur le portier isérien après un joli slalom dans la défense (22).Ensuite, le RCSA n'a plus jamais inquiété de valeureux Camblysiens, qui, après avoir subi lors du premier acte de la rencontre démarrée avec 45 minutes de retard en raison d'une panne d’électricité, ont pris les choses en main.Sur un centre de Jordan Gasser, c'est d'abord Thomas Henry qui mettait Bingourou Kamara à contribution (46). Puis, un lob de Doucouré était dégagé in extremis par Yoann Salmier (54). Sur coup de pied arrêté, c'est ensuite Soubervie qui inquiétait le portier alsacien à plusieurs reprises.Finalement, le stratège picard offrait la balle de but àqui crucifiait Kamara et les espoirs strasbourgeois (1-0, 83e).