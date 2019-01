Coupe de France : Gravelines éliminé aux prolongations par Villefranche

Les petits ont rêvé mais les gros ont fini par l'emporter.(Régionale 1) a cru pouvoir pousser(National) aux tirs au but mais a finalement craqué en toute fin de match. « Dans la tête, tu te dis : «c’est bon, il ne va rien nous arriver. On va aux tirs au but.» Tu penses déjà où tu vas le tirer. Tu regardes le chrono toutes les deux minutes. », explique le capitaine gravelinois Alexandre Vereecque à La Voix du Nord a donc tenu jusqu'à la 115ème minute avant de prendre 3 buts coup sur coup. Les hommes de Djezon Boutoille ont pourtant joué une bonne partie du match à 11 contre 10 après l'expulsion d'un joueur de Villefranche à la 50ème minute.Un peu plus tôt dans la journée,s'était qualifié pour les 16èmes de finale et Valenciennes avait été éliminé par Amiens.