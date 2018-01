Coupe de France : le RC Lens vient à bout de Boulogne en prolongations

#RCLUSBCO C’est fini au stade Bollaert! La Coupe de France s’arrête là pour nos Rouge et Noir par une défaite 3-2 face à Lens — US Boulogne CO (@usbco_officiel) 8 janvier 2018

Ce n'est pas passé loin, pour les Sang et Or ! Le RC Lens s'est qualifié pour les 1/16 de finale de la Coupe de France face à l'US Boulogne CO au terme d'un match aussi fraternel que menaçant pour eux (3-2).Côté boulonnais, où ce match était très attendu , les joueurs ont tout donné au point d'ouvrir le score dès la 22minute sur un but d'Il faudra attendre la 60minute pour voir Lens égaliser sur un penalty de, suivi d'un second but deà la 63minute.Mais l'USBCO ne s'avoue pas si facilement vaincu : un nouveau but de, à la 90minute, étend la rencontre jusqu'aux prolongations. Malheureusement pour les Boulonnais, l'ultime but de(99) scellera le score.