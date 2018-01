Coupe de France : le LOSC se qualifie dans la douleur au Mans

Coupe de France. Le Mans-LOSC 2-4

Tout avait commencé comme dans un scénario idéal. Leouvre le score dès la 7ème minute parAvant d'enfoncer le clou avec5 minutes plus tard. 2-0 pour l'équipe qui joue 3 divisions au-dessus, en Coupe de France, le plus souvent, ça ne pardonne pas pour le petit poucet... Mais les Lillois ont décidé de ne pas faire comme les autres.Un peu suffisants et trop relâchés, ils vont laisser Le Mans revenir au score. Une erreur défensive depermet à Schur de réduire le score à la 22ème minute. Et le même Ballo-Touré provoque peu après un pénalty, transformé par Crepin. 2-2 à la 29ème : tout est à refaire pour le LOSC.Heureusement, Ponce réussit à redonner l'avantage à son équipe dès la 33ème minute. 2-3 à la mi-temps, le LOSC s'en sort bien mais n'est pas à l'abri d'un retour des Manceaux, pensionnaires de National 2 (ex-CFA).



Pour sa première sur le banc lillois, l'entraîneur Christophe Galtier avait décidé d'aligner le onze suivant : Maignan - Malcuit, Soumaoro, Alonso, Ballo-Touré - Pepe, Amadou, Thiago Maia, Benzia - Mendes - Ponce.



Un onze qui n'a pas une forte impression et qui a même vécu des minutes difficiles en 2ème mi-temps. Le Mans pousse et se procure des occasions comme à la 76ème minute, quand le ballon à 1 mètre de la ligne de Maignan.... Ou un peu plus tôt, quand Ballo-Touré, encore lui, provoque un quasi-pénalty à la limite de la surface de réparation... Ou encore quand Maignan sauve son équipe sur une incursion de Soro à la 86ème minute.



Le Mans joue crânement sa chance jusqu'au bout. Le LOSC se fait des frayeurs puis marque un ultime but (Thiago Mendes) dans les toutes dernières secondes et se qualifie (2-4 score final) pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Sans convaincre, une nouvelle fois...



Le Mans-LOSC : la conférence de presse de Christophe Galtier