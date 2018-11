Coupe de France : les résultats des clubs du Nord et du Pas-de-Calais ce week-end

© MaxPPP

En bref. Qui passe au huitième tour ? Qui est éliminé ? Sont donc qualifiés pour le huitième tour de la Coupe de France : IC Croix F (R1)

Valenciennes FC (L2)

UC Gravelines (R1)

RC Lens (L2)

US Boulogne CO (N1)

US Saint-Omer (R1)

CS Avion (R1) Sont éliminés : USL Dunkerque (N1)

AS Cheminots Hazebrouck (R3)

Olympique Marcquois (N3)

Wasquehal Football (R1)

CAS Escaudoeuvres (R2)

AS Marck (R1)

Saint-Amand FC (R1)

US Vimy (R1)

Sur les quinze clubs du Nord et du Pas-de-Calais encore en lice ce week-end pour la Coupe de France,, les huit autres sont désormais éliminés.. Pas de surprise en revanche pour Valenciennes qui s'impose 3-1 contre Dunkerque. Même score pour Gravelines contre Hazebrouck. Saint-Omer s'est qualifié en battant Marck 1-0.Le RC Lens a réussi à se rendre jusqu'à Beauvais, malgré les barrages de gilets jaunes samedi, et s'est imposé face à Nogent-sur-Oise (2-0). Même score pour Boulogne, qui bat l'Olympique Marcquois (Marcq-en-Baroeul).(battu 3-5 face à Saint-Quentin), Esquaudoeuvres (1-3 contre La Chapelle), Vimy (0-2 face à Créteil), et Saint-Amand (0-2 face à Prix-les-Mézières).Au terme d'une séance de tirs aux buts, c'est finalement le Avion qui s'impose face à Epernay (1-1, 5-4)., pour des rencontres les 8 et 9 décembre prochains. L