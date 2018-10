Coupe de France : quels clubs des Hauts-de-France sont encore en lice à l'issue du 6e tour ?

Les clubs de National

s'est lui aussi qualifié. Opposé à l'US des mineurs de Waziers (Nord, Régional 1), il est sorti vainqueur 4 buts à 1. Le Chambly FC (Oise, National), le dernier cador, s'est imposé face à l'US Maubeuge (Nord, National 3) par 2 buts à 1

a battu 3-1 l'ASSB Oignies (Pas-de-Calais, Régional 2) L'Olympique Marcquois (Nord, National 3) s'est imposé 4 à 1 à Calais face à l'Amicale Pascal Football (Nord, Régional 3)

L'Olympique de Saint-Quentin (Aisne, National 3) n'a pas su se démarquer des Portugais de Roubaix-Tourcoing (Nord, Régional 3) dans le temps réglementaire. Ils ont néanmoins pris l'avantage lors des tirs au but (3-4). Ils sont les derniers représentants de l'Aisne.



Les clubs de Régional

, qui a défait 1 but à 0 le petit poucet de la compétition, l'Hamel ESM (Nord, Départemental 4) Le Club sportif d'Avion (Nord, Régional 1) est le seul à se qualifier sans marquer. Il bat le FC Château-Thierry-Étampes par 3 tirs aux buts à 2.

a logiquement dominé l'AS Beuvry-la-Forêt (Nord, Départemental 1) par 2 buts à 1 L'US Nogent (Oise, Régional 1) s'est qualifié 2-1 contre l'US Bondues (Nord, Régional 3)

ont obtenu leur ticket pour le 7e tour en s'imposant 2-1 à Lambres-lez-Douai (Nord, Régional 2) Grosse surprise : Escaudoeuvres (Nord, Régional 2) s'est imposé 2-1 sur sa pelouse face à l'US Chantilly (Oise, National 3)

L'AS des cheminots d'Hazebrouck (Nord, Régional 3) a aussi fait mentir la logique en battant 6-3 le FC Samara d'Ailly-sur-Somme (Somme, Régional 1)

Les équipes des Hauts-de-France qualifiées au 6e tour de la Coupe de France de football sont désormais connues !. Celui-ci se jouera le week-end des 17 et 18 novembre.Parmi ces vingts qualifiés, on retrouve treize clubs Nord-pas-de-Calaisiens et sept picards. Sans grande surprise, les trois clubs évoluant en National (pour l'instant le championnat le plus élevé présent dans la compétition) ont tous obtenu leur ticket pour le 7e tour. Tous les clubs de Départemental ont malheureusement été éliminés. L'AS des cheminots d'Hazebrouck, qualifié grâce à une belle victoire 6-3 face au FC Samara, devient le nouveau "petit poucet" des Hauts-de-France pour la suite de la compétition.Se qualifier pour le 7e tour de la Coupe de France est un palier important pour un club amateur, car c'est à ce stade que la compétition se déroule à l'échelle nationale, avec l'entrée en jeu des clubs professionnels de Ligue 2, en compagnie des clubs d'Outre-mer. Ainsi, l'ASC Hazebrouck pourrait rencontrer un professionnel de Ligue 2 comme Valenciennes, évoluant... six championnats au dessus.