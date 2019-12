Coupe de France : qui sont les clubs encore qualifiés dans les Hauts-de-France ?

Grand-Synthe, Le Portel, Valenciennes, Chambly : il reste, à l'issue de ce week-end, 4 clubs des Hauts-de-France encore en lice pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. Il faut y ajouter Amiens SC et le LOSC qui vont entrer en compétition.Pour rappel, 10 clubs étaient en lice. La plus grosse surprise du week-end est à mettre au crédit des Lensois . Eliminés. Deuxième de Ligue 2, le RC Lens a été battu par Dieppe (2-1), équipe de National 3 (l'équivalent de la 5e division).Autre mauvaise surprise : Dunkerque (Nat) a été battu par Reims Sainte-Anne (R1 - 6ème division) d'un petit but à la 83ème minute.Exploit, plus positif, pour les Hauts-de-France, celui de Grande-Synthe . Les Maritimes ont éliminé une autre équipe de la région, Saint-Quentin (N2) en marquant 3 buts en 15 minutes. L'équipe grande-synthoise évolue en N3 (5ème division).Dans d'autres matchs, la logique a été respéctée. Senlis (R1) a été battu par Le Portel (N3). Tout petit score mais grosse joie : 0-1.Valenciennes (L2) a dominé Tourcoing (R3) : 2-1. Et le FC Chambly (ligue 2) a battu Annec y (N2) sur le même score.Enfin, ce samedi, l'Iris-Club de Croix (N2) a chuté face à Sannois Saint-Gratien, de la même division (0-1).Le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de France aura lieu ce lundi soir. Les matchs auront lieu les 4 et 5 janvier 2020.