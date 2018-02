Coupe de France : suivez le tirage au sort en direct à partir de 20h

Coupe de France. RC Lens + Chambly : suivez en direct le tirage au sort des 1/4 de finale

(National) et le(Ligue 2) représenteront les Hauts-de-France en quart de finale de la Coupe de France. Les deux clubs se sont qualifiés ce mercredi face à Granville et Troyes Le tirage au sort a lieu ce jeudi à partir de 20h05 sur, dans l’émission Tout le sport, présentée par Thomas Thouroude.Chambly et le RC Lens, les deux clubs régionaux, peuvent aussi bien tomber sur un "très gros" (PSG, Lyon, Marseille), un "gros" (Strasbourg ?, Caen) ou un plus "petit" (Grenoble ?, Les Herbiers). Suspense...Les quarts de finale de la Coupe de France auront lieu les 27 et 28 février.