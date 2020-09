Coupe de France : retrouvez ici le tirage au sort du 4e tour dans les Hauts-de-France

71 matches

Les affiches du 4e tour de la Coupe de France en Hauts-de-France

Le SC Flixecourt (Somme, D1) reçoit l'AC Amiens (Somme, National 3) le samedi 3 octobre à 16h30

L'Iris Croix football (Nord, National 3) reçoit l' US du Pays de Saint-Omer (Pas-de-Calais, National 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

Le CS Habarquois (Pas-de-Calais, D4) reçoit l'Olympique Arras football (Pas-de-Calais, D4) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L'UAS Harnes (Pas-de-Calais, Régional 3) reçoit l' OMS municipal Sequedin (Nord, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

Le FC Givenchy (Pas-de-Calais, D6) reçoit l'US Hergnies (Nord, D4) le dimanche 4 octobre à 15 heures

Le Marly USM (Nord, D1) reçoit l'US Monchy-au-Bois (Pas-de-Calais, D2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L'Union club divonnais (Pas-de-Calais, D2) reçoit l' US Saint-Maurice-Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

Le Bondues FC (Nord, Régional 2) reçoit l' US Lesquin (Nord, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

Le Lys-Lez-Lannois Stella (Nord, D1) reçoit le FC Seclin (Nord, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' US ouvrière de Bray-La-Buissière (Pas-de-Calais, Régional 3) reçoit le JS Longuenesse (Pas-de-Calais, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L'AMS Sailly-Labourse (Pas-de-Calais, D3) reçoit le FC La Madeleine (Nord, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Bourthes (Pas-de-Calais, D1) reçoit le SC Douai (Pas-de-Calais, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le FC Annay (Pas-de-Calais, D3) reçoit l' Olympique marcquois (Nord, National 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' US Provin (Nord, Régional 3) reçoit l' US Chantilly (Oise, National 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

Le Saint-Saulve football (Nord, D1) reçoit l' AS Beuvry-la-Forêt (Nord, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' ES Lambres (Nord, Régional 1) reçoit l' Escaudain USF (Nord, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L'Oliveaux AS Loos-lez-Lille (Nord, D2) reçoit l' US Nœuxoise (Pas-de-Calais, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le Saint-Amand-les-Eaux FC (Nord, Régional 1) reçoit l' US Saint-André (Nord, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L'US Biachoise (Pas-de-Calais, Régional 2) reçoit l'AS Baisieux Patro (Nord, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L' US gravelinoise (Nord, Régional 1) reçoit l' US tourquennoise (Nord, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L'US Nielles-lès-Bléquin (Pas-de-Calais, D1) reçoit l' OM Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'Anzin FARC (Nord, D2) reçoit l' AS Marck (Pas-de-Calais, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le JA Armentières (Nord, D1) reçoit le Loon-Plage FC (Nord, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le SC Bailleulois (Nord, Régional 3) reçoit l' Entente sportive Calaisis-Coulogne (Pas-de-Calais, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US de l'Yser (Nord, D1) reçoit l'OS Annequin (Pas-de-Calais, D1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

Le Calais Beau-Marais football (Pas-de-Calais, Régional 3) reçoit le SC Hazebrouck (Nord, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L' US Lille-Moulins Carrel (Nord, Régional 1) reçoit le Lille OMS Fives (Nord, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit le Lille OMS Fives (Nord, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures L' US Ascq (Nord, Régional 2) reçoit le Wasquehal football (Nord, National 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit le le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Cheminots Saint-Pol (Nord, D1) reçoit le FC Recques-sur-Hem (Pas-de-Calais, D1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L'US de Teteghem (Nord, D1) reçoit l'US ouvrière de Rinxent (Pas-de-Calais, D2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

Le FC Raismes (Nord, Régional 2) reçoit la JS Lille-Wazemmes (Nord, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

L'US Aulnoy (Nord, D1) reçoit l' Iris de Lambersart (Nord, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Lestrem (Pas-de-Calais, D2) reçoit le Leers OS Football (Nord, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' Olympique Grande-Synthe (Nord, Régional 1) reçoit l' AS Steenvoorde (Nord, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures Le Grand Calais-Pascal FC (Pas-de-Calais, Régional 2) reçoit l' Olympique club roubaisien (Nord, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Boubers-Conchy (Pas-de-Calais, D5) reçoit l' US Vimy (Pas-de-Calais, National 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' US vermoise (Pas-de-Calais, Régional 2) reçoit l' US Roye-Noyon (Somme, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures Le FC Saint-Valery (Somme, D1) reçoit l' AS Beauvais-Oise (National 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' US Abbeville (Somme, Régional 3) reçoit l' US Nogent (Oise, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures L' AFC Creil (Oise, Régional 3) reçoit l'US Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais, D1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l'US Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais, D1) le dimanche 4 octobre à 15 heures La JS Thieux (Oise, D3) reçoit l' AS du pays neslois (Somme, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le FC Méaulte (Somme, D2) reçoit le SC Saint-Just-en-Chaussée (Oise, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' US Saint-Pol-sur-Ternois (Pas-de-Calais, Régional 3) reçoit l' US Choisy-au-Bac (Oise, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures L' AC Montdidier (Oise, Régional 3) reçoit le Longueau ESC (Somme, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit le le dimanche 4 octobre à 15 heures Le FC Cauffry (Oise, D2) reçoit le Stade potelois (Pas-de-Calais, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le CS Crécy-en-Ponthieu (Somme, D2) reçoit le Arras FA (Pas-de-Calais, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Crèvecœur-le-Grand (Oise, D2) reçoit l' Amiens RC (Somme, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' AS Outreau football (Pas-de-Calais, Régional 1) reçoit l' AS Gamaches (Somme, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US de Verbrerie (Oise, D3) reçoit l' Entente sportive Valois-Multien (Oise, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Rosières (Somme, D2) reçoit le FC Le Montoye (Somme, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'AC Hallencourt (Somme, D3) reçoit l' US de Friville (Somme, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'AS Berck (Pas-de-Calais, D1) reçoit le FC Portuguais d'Amiens (Somme, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le Canly FC (Oise, D2) reçoit l'AS Étaples (Pas-de-Calais, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le FC Avesnes-sur-Helpe 96 (Nord, Régional 2) reçoit l' Entente Feigniers-Aulnoye FC (Nord, National 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures Le FC Proville (Nord, D2) reçoit l' Amicale anciens élèves de Chaulnes (Somme, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le SC Villeneuve-Saint-Germain (Aisne, Régional 3) reçoit l' US Maubeuge (Nord, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures Le Château-Thierry-Étampes FC (Aisne, Régional 3) reçoit l' Entente Itancourt-Neuville (Aisne, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures L' AC Cambrai (Nord, Régional 1) reçoit le Soissons inter football club (Aisne, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit le le dimanche 4 octobre à 15 heures L' Entente sportive de Villers-Outréaux (Nord, Régional 3) reçoit l' Olympique de Saint-Quentin (Aisne, National 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures L' AS Hautmont (Nord, Régional 3) reçoit l' US Laon (Aisne, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Berlaimont (Nord, D1) reçoit l' US Saint-Maximin (Oise, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'Entente sportive de Saulty (Pas-de-Calais, D5) reçoit l'US Jaumont (Nord, D1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'Entente sportive Boussois (Nord, D2) reçoit le FC Liancourt-Clermont (Oise, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' US Vervins (Aisne, Régional 3) reçoit l' US Chauny (Aisne, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit l' le dimanche 4 octobre à 15 heures Le FC Lesdins (Aisne, départemental 2) reçoit l' US Fourmies (Nord, Régional 3) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'AS brebièroise (Pas-de-Calais, D3) reçoit l'AS Beaurevoir (Aisne, Départemental 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Walincourt-Selvigny (Nord, D1) reçoit l'US Bruyères-et-Montberault (Aisne, Départemental 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures Le Braine-Chassemy-Vailly FC (Aisne, Départemental 1) reçoit l' US Ribemont (Aisne, Régional 2) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Glageon (Nord, D2) reçoit le CAS Escaudœuvres (Nord, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

le dimanche 4 octobre à 15 heures L' US Hordain (Nord, Régional 3) reçoit le RC Labourse (Pas-de-Calais, D1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

reçoit le RC Labourse (Pas-de-Calais, D1) le dimanche 4 octobre à 15 heures L'US Breteuil (Oise, Régional 2) reçoit l'AFC Compiègne (Oise, Régional 1) le dimanche 4 octobre à 15 heures

Le 4tour de la Coupe de France 2020 se déroulera - si la situation sanitaire le permet - le week-end des 3 et 4 octobre 2020. Les rencontres, tirées au sort ce 23 septembre, promettent de belles affiches pour l'entrée en jeu des équipes de National 2. Dans la région, trois clubs sont concernés : l'Olympique de Saint-Quentin et l'AS Beauvais-Oise.Avantagés, les trois clubs picards seront logiquement en déplacement pour ce 4tour. Les Saint-Quentinois rencontreront l'Entente sportive de Villers-Outréaux (Nord, Régional 3) et les Beauvaisiens joueront sur la pelouse du stade Charles-Caudron de Saint-Valery (D1).Cependant, Outreau (Régional 1) et Hordain (Régional 3) font mentir la logique : les deux clubs du Nord-Pas-de-Calais joueront à domicile respectivement contre Gamaches (Régional 2) et Labourse (D1) bien que ces dernières soient des équipes plus modestes.Ce stade de la compétition offrira notamment au public une improbable rencontre entre l'US Vimy (National 3) et l'US Boubers-Conchy (D5), évoluant à huit niveaux d'écart.Il fera déplacer deux équipes à plus de 200 kilomètres : ainsi, les Isariens de l'US Saint-Maximin rouleront deux heures pour se rendre à Berlaimont (Nord) près de Maubeuge, et les joueurs du FC Liancourt-Beaumont (Oise) devront faire de même pour décrocher leur qualification face à l'Entente sportive Boussois (Nord).Ce tour offrira au public un derby lillois entre l'US Lille-Moulins Carrel (Régional 1) et le Lille OMS Fives (Régional 2). Les premiers pourront presque gagner le terrain adverse à pied !Les équipes de National et Ligue 2 débuteront la compétition respectivement lors des 5(17-18 octobre) et 8tours (12 et 13 octobre); les clubs de Ligue 1 débouleront quant à eux en phase finale en janvier.