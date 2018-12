Coupe de France : Six clubs des Hauts-de-France se qualifient pour les 32e de finale, le match de Saint-Omer reporté

Le RC Lens se qualifie logiquement



L'exploit du petit poucet

Régis Gurtner, juste avant le coup d'envoi de la rencontre Longueau-Lannion. / © Laurent Pénichou / France 3 Hauts-de-France



Saint-Quentin s'extirpe du marais ardennais

Thioune attrape la barre ! Prix est éliminé au bout du suspense par Saint-Quentin ! pic.twitter.com/tOUrZAvQFv — Aurélien Avigliano (@AuAvigliano) 9 décembre 2018



L'US Gravelines a raison de Nesle

Les joueurs de Nesle (Somme) n'ont pas réussi à revenir à hauteur de Gravelines (en bleu) après l'ouverture du score. / © Clément Paulyn / France 3 Hauts-de-France



Valenciennes se fait des frayeurs

Saint-Omer n'est pas fixé

Notre reportage à Saint-Quentin (Aisne) et Longueau (Somme)

Coupe de France : les bénévoles, indispensables chez les clubs amateurs

Reportage : Émilie Montcho et Aurélien Barège. Montage : Stéphane Picard. Présentation : Mickaël Guiho. - France 3 Hauts-de-France

Dimanche 9 septembre se jouaient les derniers matches du 8e tour de la Coupe de France , dernière étape avant l'entrée en compétition des clubs de Ligue 1. Dans les Hauts-de-France, les clubs encore en compétition ne se comptent sur les doigts de la main : ils ne sont plus que, alors qu'arrivent au prochain tour les professionnels du LOSC et de l'Amiens SC.Samedi 8 décembre, le(Pas-de-Calais, Ligue 2) s'est qualifié grâce à une victoire 4-2 face au FC Versailles 78 (National 3, Yvelines).L'(Nord, National 2) est sorti vainqueur du derby qui l'opposait à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, National 1). Restés départagées sur le score de 2-2 à l'issue des prolongations, les deux équipes se sont séparées grâce à la session de tirs aux buts, remportée 2-3 par les Croisiens.Avion (Pas-de-Calais, Régional 1) a quant a lui été éliminé par le Red Star (Seine-Saint-Denis, Ligue 2), sur le score d'1 à 0.Après son exploit au 7e tour, l'(Somme, Régional 3) a encore fait mentir la logique contre Lannion (Côtes-d'Armor, National 3). Le petit poucet de la compétition a offert un beau spectacle à son public en s'imposant 2-1, dimanche 9 décembre.Après un coup d'envoi donné par le gardien de l'Amiens SC Régis Gurtner, les Samariens ont ouvert le score grâce à Vanpuywelde (1-0, 24'). Mais les Bretons égalisent (1-1, 58'), juste avant l'expulsion du défenseur Boquillon pour un tacle non réglementaire. Réduit à dix, Longueau scelle le sort de Lannion par une frappe puissant de Bouvet juste au dessous de la barre transversale (2-1, 77'). Qualifié, le club se tient prêt à affronter un club de Ligue 1, évoluant... à sept divisions d'écart !L'(Aisne, National 3) s'est qualifié sur le fil à Prix-lès-Mézières (Ardennes, Régional 1) ! Auteurs du premier but, signé Sylla (0-1, 41'), les Axonnais sont rattrapés par les Pirisiens dès le retour des vestiaires (Houlot, 1-1, 46'). Saint-Quentin parvient à reprendre le dessus en fin de rencontre (Niang, 1-2, 79'), mais cède un autre but avant la fin du temps réglementaire (Thioune, 2-2, 87').Le jeu du chat et de la souris se poursuit une prolongation qui vient ajouter une réalisation dans chaque camp (Modeste, 2-3, 96' et Leclerc, 3-3, 110'). Seuls les tirs au but parviendront à départager les deux équipes : les Picards s'imposent finalement par 3 tirs à 2.L'AC Pays neslois (Somme, Régional 1) n'a cependant pas fait le poids face à l'(Nord, Régional 1). Dans des conditions météo médiocres - le match a dû être interrompu à la 53' à cause d'une averse de grêle - le club du Nord a ouvert les compteurs grâce à Nhanga Joveta (1-0, 12'). Malgré quelques belles occasions (24', 48', 66'), Nesle s'avoue vaincu au coup de sifflet final et Gravelines empoche son ticket pour les 32e de finale.(Nord, Ligue 2) s'est imposé sur le score fleuve de 6-3 contre l'ES thaonnaise (Vosges, National 3). Mise en danger d'entrée de jeu (8' et 9'), l'équipe nordiste inscrit le premier but de la rencontre grâce à Romil sur un corner contré (0-1, 14'), imité par Privat quelques minutes après (0-2, 17e). Romil enfonce le clou avec une reprise en ciseau d'un centre de Nestor (0-3, 22').Trois buts n'étaient malheureusement pas suffisant pour décourager les Vosgiens. Avant la mi-temps, Thaon-les-Vosges ouvre ses compteurs grâce à Samba (1-3, 41'), puis signe une remontée extraordinaire suite à deux erreurs défensives (Collin sur pénalty, 47' et Gazagues, 74', 3-3). Mis sous pression, Valenciennes se reprend en prolongations : Privat inscrit finalement une seconde réalisation (98', 3-4), suivi par Ribeiro (115', 3-5). Dos Santos vient ponctuer la rencontre d'un dernier but (130', 3-6), lancé en contre avec Ribeiro qui lui offre la conclusion.En raison des vents violents qui secouent la Corse,(Pas-de-Calais, Régional 1)(Haute-Corse, National 3)Elle pourrait néanmoins se jouer dès la semaine prochaine.Les 32e de finale se joueront le week-end des 5 et 6 janvier 2019, en compagnie des clubs de Ligue 1, et le tirage au sort des équipes se tiendra le 10 décembre. La finale se déroulera quant à elle le 27 avril au Stade de France.