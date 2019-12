Coupe de France : le tirage au sort des 32e de finale pour les clubs des Hauts-de-France

Les 6 matchs de 32e de finale pour les clubs des Hauts-de-France

Le tirage au sort de la Coupe de France a eu lieu ce lundi soir à Rennes. Après le 8ème tour ce week-end, il reste 6 clubs des Hauts-de-France encore qualifiés : Grande-Synthe (N3), Le Portel (N3), Valenciennes (L2), Chambly (L2), LOSC (L1), Amiens SC (L2).Le Portel aura l'honneur de joueur un club de Ligue 1, Strasbourg et Grande-Synthe un club de Ligue 2, Nancy. Mais le choc de ce tirage, c'est pour Maiens qui jouera le tenant du titre, Rennes.Stade Rennais (L1) -US Raon l'Étape (N3) -- Dijon (L1)- Strasbourg (L1)- AS Nancy (L2)Red Star FC (N1) -Les matchs des 32ème de finale de la Coupe de France auront lieu les 4 et 5 janvier 2020.