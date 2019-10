Coupe de France : le tirage du 7e tour pour les clubs des Hauts-de-France

Les affiches du 7e tour de la Coupe de France

US Graveline – FC Rouen

US Gonfreville – Le Touquet

FC Verton – Le Stade Portelois

Olympique Lumbrois – Grande-Synthe

Le Havre – USL Dunkerque

– USL Dunkerque RC Lens – Union Sportive Boulogne Côte d'Opale

– Union Sportive Boulogne Côte d'Opale US St-Omer – Dieppe

US Tourquennoise – GrandCalais Pascal FC

US Pont Sainte-Maxence – USM Senlis

AC Cambrai – Quevilly Rouen Metropole

Olympique Marcquois Football – Croix Football Iris

US Fourmies ou AS Beauvais Oise – FC Chambly

US Noeux – FC Bastia Borgo

Olympique Adamois – Olympique Saint-Quentin

AS Prix les Mézières – Wasquehal Football

US Saint-Maximin – Valenciennes FC

On connaît presque toutes les affiches du septième tour de la Coupe de France. Presque, car en attendant le dernier match du 6tour opposant ce dimanche Fourmies et Beauvais, on ignore toujours qui affrontera Chambly.Chez les autres clubs des Hauts-de-France, on notera surtout l'affiche RC Lens – USBCO. Ou encore Dunkerque, premier du classement de National, qui affrontera Le Havre, pensionnaire de Ligue 2.À surveiller, également, l'Iris Club de Croix qui avait effectué un joli parcours dans l'édition 2018-19 (notamment en battant le Paris FC et en tenant tête à Dijon).En gras, les clubs de Ligue 2.