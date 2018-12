Coupe de la Ligue : face à Lyon, Amiens s'incline avec les honneurs

ASC-OL : But (contre son camp) de Denayer (70')

ASC-OL : But de Chaick Timite (90'+1)

L'Amiens SC n'a pas su se qualifier face à Lyon en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, mais il a perdu avec les honneurs. Alors qu'ils avaient rapidement pris l'avantage grâce à un penalty marqué par Moussa Dembélé (0-1, 20') et qu'ils ont menaient 3-0 à l'heure de jeu, les hommes de Bruno Genesio ont laissé les Picards revenir à 3-2 en toute fin de match.Très affaiblis par(deux cartons en cinq minutes, dont celui du penalty), ils se laissent prendre de vitesse par Traoré , qui efface successivement Lefort, Dibassy puis trompe Dreyer juste avant la mi-temps (45' +2), et Terrier , qui enfonce le clou par une frappe à l'entrée de la surface, servi dans l'axe par une magnifique reprise de Dembele (0-3, 60'). Mais ils profitent d', sur un corner de Kurzawa, pour remonter au score (1-3, 70').Revenu de prêt à l'été et peu titularisé par Charles Pélissier jusque-là, Cheick Timite trouve l'occasion de briller. Le jeune milieu amiénois inscrit un second but dans les arrêts de jeu, lancé par Ghoddos (2-3, 90'+1, ci-dessous). S'il fait frémir les supporters lyonnais et sauter les Picards, ce but arrive un peu tard pour renverser le match.feé