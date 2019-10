Coupe de la Ligue : le RC Lens douloureusement sorti de la compétition à Nîmes

⌚️ Le @nimesolympique se qualifie tranquillement pour la suite de la compétition grâce à cette belle victoire face au @RCLens ! 👌



Corps arbitral "solidaire de notre médiocrité"

Sale soirée pour le RC Lens, battu 3-0 à Nîmes et sorti de la Coupe de la Ligue avant d'avoir pu atteindre les huitièmes de finale.Les Nîmois ont pris l'avantage dès la 24minute avec le but contre son camp de Cory Sene (1-0). Les Lensois auront beau tenter de se reprendre avec des tentatives de Walid Mesloub (hors-jeu) et Simon Banza, le Nîmes Olympique enfonce le clou à la 39sur une frappe de Théo Sainte-Luce (2-0).Il ne manquait, en fin de rencontre, qu'un pénalty sur une faute discutable de Manuel Perez pour voir la recrue macédonienne des "Crocodiles" Vlatko Stojanovski inscrire le troisième but à la 87minute (3-0).Amer et frustré, Philippe Montanier a chargé l'arbitrage, en conférence d'après-match. "Le but de Walid Mesloub refusé pour hors jeu était bon et le pénalty contre nous était imaginaire". Et le technicien, tout en concédant que Nîmes méritait sa qualification, souffle que "ça auriat été bien que le corps arbitral ne soit pas solidaire de notre médiocrité.C'était la dernière occasion des Artésiens pour réaliser un beau parcours en Coupe de la Ligue, puisque la compétition disparaîtra à l'issue de cette édition. Il reste, pour se consoler, le championnat de Ligue 2 dans lequel le RC Lens est second (et affrontera Lorient samedi) ; ou encore la Coupe de France, qui verra pour ce 7tour les clubs de Ligue 2 entrer dans la danse.