Coupe de la Ligue : Strasbourg - LOSC, le choc des belles surprises

"Un match ouvert"

Strasbourg - Lille, choc des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue ce mardi soir, sera marqué parcette saison,Six mois après avoir arraché in extremis leur maintien en Ligue 1 lors de l'avant-dernière journée de championnat,, connaissent des trajectoires bien différentes depuis cet été.Durant le mercato estival,qui avait déjà beaucoup gagné en maturité après le dénouement heureux de mai dernier."L. Et ça vous conforte dans l'idée qu'il faut changer beaucoup de choses, ne pas avoir peur d'aller chercher d'autres options pour ne pas revivre le même parcours", juge le technicien lillois Christophe Galtier, quicruellement l'an dernier."Thierry Laurey est un entraîneur qui cherche toujours à innover, à poser des problèmes à l'adversaire", dissèque Galtier. "entre deux équipes qui sur un plan offensif sont très performantes."La principale incertitude concerne l'étendue du turn-over que pratiqueront les deux entraîneurs.Il faut entretenir les victoires, l'envie de gagner.", souligne l'entraîneur lillois, qui a loué le travail et le professionnalisme de ses joueurs.A trois jours du choc en championnat sur la pelouse du leader, le Paris SG,"Le match de vendredi, je ne suis pas du tout dedans, admet Galtier. Je n'ai et nous n'avons qu'une obsession, ce match à Strasbourg. Mes joueurs sont conscients de l'importance de ce match."