Courtrai : la nouvelle piscine, qui devait ouvrir vendredi, ravagée par un incendie

Origine criminelle écartée

Incendie de la nouvelle piscine de Courtrai

Uneet un longde 160 mètres... Un complexe flambant neuf qui devait être inauguré ce vendredi à(Belgique), a été ravagé par les flammes mardi soir.Les pompiers se sont déplacés en nombre pour maîtriser l'qui s'est déclaré vers 23 heures, et dont l'origine est toujours inexpliquée. Ce sont les toboggans, qui dépassent de la structure, qui ont été principalement touchés.Malgré le spectacle de désolation visible au lever du jour, les dégâts seraient donc toutefois limités, dans ce bâtiment d'une valeur de, dont l'intérieur a pu être "sauvé" grâce à l'intervention des sapeurs. "Les dégâts y sont donc moins importants", a expliqué le directeur du groupe de piscines Lago Diether Thielemans à Sudinfo.be "On va à présent évaluer quand les travaux de nettoyage et de réparation pourront commencer", a-t-il poursuivi.Si l'origine du sinistre reste à déterminer, il est établi selon les premières expertises qu'"il ne s'agit pas d'un acte malveillant", selon une porte-parole du parquet de Courtrai, citée par Sudinfo.