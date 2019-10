A Courtrai, par référendum, les habitants ont dit “non” à un dimanche sans voiture par mois

Één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen slaagt de stadscoalitie van #VanQuickenborne, #NVA en #spa er niet meer in een meerderheid te verzamelen onder de bevolking voor haar beleid! Op naar 2024!#Kortrijk #GrKortrijk #missie2024 pic.twitter.com/txGgb5KdDV — Wouter Vermeersch (@WouterVermeersc) October 21, 2019

Aucune voiture un dimanche par mois de 10h à 18h dans le centre-ville de Courtrai. C'est la proposition qui était faite aux habitants de cette ville belge située à 30km de Lille.Les Coutraisiens étaient invités à voter via leur téléphone portable ou leur ordinateur. Près de 10 000 habitants, sur 64 000 ont participé à ce réferendum. 43% ont voté oui. "Le résultat est très clair", a réagi le bourgmestre de Courtrai, Vincent Van Quickenborne (Open Vld) qui se réjouit du succès de l'initiative."C'est la preuve que la démocratie de base et la démocratie directe fonctionnent. Le débat est d'actualité, on a parlé de mobilité partout dans notre ville." Pour être valable, il fallait qu'au moins 2000 habitants votent.Courtrai était la toute première ville de Belgique à organiser un référendum numérique.