Covid-19 : après l'annulation du match RC Lens - Sparta Rotterdam, les Lensois affronteront Dijon FCO ce samedi à 19 h

Le Sparta Rotterdam vient d’informer le #rclens que des cas COVID avaient été détectés au sein de son effectif.

Le club se voit dans l’obligation d’annuler la rencontre Lens - Sparta Rotterdam puisque les conditions sanitaires pour la disputer ne sont plus optimales.#RCLSPA pic.twitter.com/yb3kBeOPEM — Racing Club de Lens (@RCLens) August 14, 2020

Le match amical sera bien maintenu mais se fera contre le Dijon FCO

#RCLDFCO ⚽️



Le Racing Club de Lens se réjouit de pouvoir proposer une autre affiche à ses supporters suite à l’annulation du match Lens - Sparta Rotterdam. Ce samedi 15 août à 19h, le RC Lens affrontera Dijon FCO à l’occasion de son dernier match de préparation.



(1/2)#rclens pic.twitter.com/F7jzDOMOIO — Racing Club de Lens (@RCLens) August 14, 2020

Le match amical entre le RC Lens et Rotterdam, au Stade Bollaert-Dellelis, n'aura pas lieu. Le club artésien a annoncé ce vendredi l'annulation de la rencontre avec le Sparta, après que ce dernier a informé les dirigeants lensois de la détection de cas de Covid-19 au sein de son effectif."Le club se voit dans l’obligation d’annuler la rencontre Lens - Sparta Rotterdam puisque les conditions sanitaires pour la disputer ne sont plus optimales", explique le RC Lens. Le match était censé se tenir ce samedi soir.Ce n'est pas la première déconvenue du RC Lens pour ce début de saison : le match de la première journée du championnat, signant son retour en Ligue 1 contre l'OGC Nice, se tiendra à huis-slos à l'Allianz Riviera , également à cause du coronavirus.Deux heures plus tard, le RCL a annoncé avoir trouvé un nouvel adversaire, le Dijon FCO, qui avait lui-même dû annuler ce vendredi sa rencontre face à Nîmes prévue ce samedi en raison d'une suspicion de cas de Covid-19 chez les Crocodiles.Le match entre Artésiens et Bourguignons se déroulera ce samedi à 19 heures au Stade Bollaert-Delelis avec une jauge limitée à 5 000 personnes en raison de la pandémie de Covid-19. Les billets prévus pour la rencontre initiale restent valables et permettront l’accès au stade Bollaert-Delelis.