Covid-19 : baisse du nombre de nouveaux de cas dans l’Aisne, l’Oise et la Somme

Le 22 décembre, le taux d’incidence (nombre de cas de personnes positives au covid-19 pour 100.000 habitants) explosait dans l’Aisne et la Somme. Mais en une semaine, dans les trois départements picards, la situation s’est fortement améliorée avec des chiffres en baisse.

La dernière semaine de 2020 sera celle de l’amélioration de la situation sur le front de l’épidémie de covid-19 en Picardie. Alors que les chiffres étaient dans le rouge le 24 décembre dernier dans l’Aisne et la Somme et stables dans l’Oise, ils sont tous en baisse une semaine plus tard, au 29 décembre.

La baisse du taux d’incidence est la plus forte dans l’Aisne, département où il était le plus élevé le 24 décembre. Au 29 décembre, le nombre de nouveaux cas positifs au covid-19 pour 100.000 habitants est largement repassé sous la barre des 200. Il reste néanmoins au-dessus du taux d’incidence national (125,7).

C’est également le cas du taux d’incidence dans la Somme qui a baissé de 141,5 le 24 décembre au 133,2 une semaine plus tard. L’Oise voit également son nombre de nouveaux cas positifs baisser en 7 jours :

Par ailleurs, le taux de positivité (nombre de personnes positives pour 100 personnes testées sur 7 jours) continue de baisser dans les trois départements :

Le taux de positivité dans l’Aisne, l’Oise et la Somme restent néanmoins plus élevés que le taux de positivité national qui est de 2,8% au 29 décembre.

Enfin, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 au 28 décembre par rapport à la semaine précédente est en très légère hausse dans les trois départements picards : 304 dans l'Aisne (+5), 345 dans l'Oise (+8) et 291 dans la Somme (+6).