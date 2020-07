Covid-19 : un Belge, surnommé "Miracle de Louvain", survit après 11 semaines dans le coma

À ce sujet, la rédaction vous recommande Un Belge guérit du coronavirus après 37 jours de coma et 54 jours en soins intensifs

11 semaines de coma et des images pour alerter

Deux patients atteints par le corona témoignent de leur difficile rééducation • ©VRT

Réapprendre des gestes essentiels

"Ik ben 100% afhankelijk van de rest, sowieso."

"Ik dacht: het bed uit en we zijn vertrokken. Maar dat was niet het geval."



Coronapatiënten Bruno en Christophe lagen enkele weken in coma. @machteldlibert volgde hun revalidatie #terzaketv pic.twitter.com/AJ1p3SXat3 — Terzake (@terzaketv) July 22, 2020

Sensibiliser l'opinion alors que le virus progresse

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19. Masques dans les rues commerçantes, reconfinement possible, traçage : la Belgique durcit ses mesures

"Les médecins m'appellent le miracle de Louvain". Christophe Koopmans, un Belge de 45 ans, a survécu à 11 semaines de coma après avoir contracté le Covid-19.Dans une interview à Radio 1 (en néérlandais) , il a évoqué les graves conséquences que la maladie a eu chez lui, dès sa contamination. "Au bout de deux jours, je ne pouvais plus monter les escaliers chez moi. J'étais essouflé", se souvient-il.L'homme, qui réside à Saint-Trond, en Flandre, a rapidement été hospitalisé à Louvain au vu des complications que causait chez lui la maladie.Christophe Koopmans tombe dans le coma. Il y reste 11 semaines et ses chances de survie sont alors estimées entre 1 et 5 %, pour cet homme qui n'avait aucun problème de santé.Sa femme a accepté qu'il soit filmé. Le médecin en charge de Christophe Koopmans, docteur Meersseman, souhaitait prouver que le coronavirus "n’est pas seulement une grippe", et que les conséquences peuvent être extrêmement graves pour certains patients.Un médecin qui lui a "sauvé la vie", il en est persuadé. Après son réveil, il a fallu trois semaines à M. Koopmans pour réellement sortir du coma : "Je dormais beaucoup, je ne savais pas vraiment où j'étais", explique-t-il.Des images de son réveil ont été rendues publiques par Radio 1 et VRT, la télévision publique flamande Manger, parler, marcher, avaler... Autant d'actions quotidiennes qui deviennent quasi-impossibles après une si longue période de coma."Au bout de trois semaines dans le coma, mes muscles ont disparu". Christophe Koopmans est donc toujours en rééducation au sein de l'hôpital de Louvain. Il peut désormais voir régulièrement sa famille et réapprend depuis cinq semaines des gestes que son corps a oublié.L'état de Christophe Koopmans témoigne des violentes conséquences de la maladie sur les patients, des images qui font réagir alors que la Belgique a vu son nombre de cas exploser et renforcé les mesures sanitaires Une petite fille de 3 ans est décédée le 24 juillet de la maladie. C'est le deuxième décès d'une jeune personne en Belgique après celui d'une jeune fille de 18 ans la semaine dernière.