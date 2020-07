Covid-19 - Belgique : à Anvers, il est désormais obligatoire d'avoir "un masque sur soi"

Les professionnels de santé alertent sur la situation

Volledige lockdown voor Antwerpen is enige oplossing. Dit zou in andere landen al lang het geval geweest zijn. Welke beleidsmaker is moedig genoeg om deze beslissing te nemen? 285 (55%) van alle nieuwe gevallen komen uit arrondissement Antwerpen. https://t.co/aiVWdscpzZ pic.twitter.com/6ZKA8Gl3iu — dirk_devroey (@dokter_devroey) July 26, 2020

1 500 cas en 5 jours et des jeunes davantage touchés

9 bars fermés par la police en une nuit

Horeca-uitbaters in Antwerpen, aub, respecteer de regels! 🙏

De politie heeft vanavond tot heden al 9 cafés verplicht gesloten.@PZAntwerpen — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 25, 2020

Le public interdit lors des compétitions sportives

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 en Belgique, il sera désormais obligatoire d'avoir un masque sur soi dans la ville d'Anvers, a annoncé le bourgmestre Bart de Wever aux médias flamands.Le port du masque n'est pas obligatoire dans toute la ville mais il doit être mis dans les "endroits très fréquentés". Bart de Wever encourage également ses concitoyens à le porter dès que la distance minimale ne peut pas être respectée."Confiner Anvers est la seule solution." Pour le professeur Dirk Devroey, de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), il n'y a plus d'autre alternative après une nouvelle augmentation des cas de Covid-19 en Belgique.Il y a quelques jours, un virologue belge, membre du conseil scientifique, avait déjà fait part de ses inquiétudes : "Face à ces chiffres, il faut bien dire que nous sommes au début d’une deuxième vague" avait déclaré Mark Van Ranst au micro de Radio-1.Le virologue estime d'ailleurs qu'il "est trop tard pour un reconfinement local. Des mesures plus strictes doivent être prises pour toute la Flandre", dans une interview accordée à nos confrères de Het Laatste Nieuws En 5 jours, près de 1 500 cas de Covid-19 ont été détectés en Belgique, c'est déjà 100 de plus que la semaine précédente, d'après les chiffres rapportés par Sciensano , l'institut national de recherche belge.Pour la seule journée du 22 juillet, 534 nouvelles infections ont été recensées, un record depuis le mois de mai. En moyenne, ce sont 255 cas de Covid-19 qui ont été identifiés par jour en Belgique ces derniers jours.La province d'Anvers est particulièrement touchée, elle concentre plus d'un tiers des cas détectés dans la semaine du 13 au 19 juillet.Parmi les cas de Covid-19 diagnostiqués ces derniers jours, 86 % d'entre eux avaient moins de 60 ans Ce sont 9 bars qui ont été fermés par la police dans la nuit du 25 au 26 juillet, pour non-respect des règles sanitaires en vigueur.Bart de Wever a appelé dans un tweet les propriétaires d'établissements "horeca" (Hôtels, restaurants, cafés) à respecter les mesures pour la sécurité de tous.Le ministre des Sports flamand, Ben Weyts, a annoncé l'interdiction dès le 27 juillet de la présence de public dans toutes les activités et compétitions sportives sur le territoire flamand.La veille, la province d'Anvers avait annoncé réduire la "bulle sociale" , c'est-à-dire le nombre de personnes avec lesquelles il est possible d'être en contact, de 15 à 10 personnes pour 4 semaines, avec obligation de conserver leurs coordonnées.