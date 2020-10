Covid-19 en Belgique : Bruxelles avance le couvre-feu à 22 heures, et la fermeture des magasins à 20 heures

"La situation est très grave"

Des effets visibles sous 2 semaines ?

"Reconfinement partiel"

Les autorités bruxelloises ont décidé samedi d'avancer à 22H00 le couvre-feu imposé dans le pays et ordonné la fermeture des magasins à 20H00 ainsi que l'interdiction des activités culturelles et sportives à partir de lundi, a annoncé le ministre président de la région, Rudi Vervoort.Ce nouveau tour de vis va au-delà des décisions adoptées vendredi par le gouvernement pour l'ensemble du pays et suit les mesures annoncées par les autorités de la Wallonie, la région francophone du pays, très touchée par la pandémie."La situation est très grave", a expliqué Rudi Vervoort lors d'une conférence de presse après une réunion avec les maires des 19 communes de la capitale.Bruxelles compte 1,2 million d'habitants et accueille les sièges des institutions européennes et de l'Otan. Les mesures décidée samedi s'appliqueront également aux personnels des institutions internationales."On ne s'en sortira pas si ce qu'on décide aujourd'hui ne recueille pas l'adhésion de la population", a insisté Rudi Vervoort. Les effets des mesures seront visibles dans 10/15 jours, ont précisé les autorités.Le télétravail est rendu obligatoire, comme le port du masque. Les lieux culturels, tous les musées et les salles de sport devront fermer à partir de lundi.Les excursions scolaires et dans les lieux récréatifs seront interdites, les entrainements sportifs seront également interdits à partir de l'âge de 12 ans, les funérailles seront limitées à 15 personnes et les mariages aux conjoints leurs témoins.Les experts réclamaient un nouveau confinement comme "électrochoc" face à une situation sanitaire qui se dégrade rapidement, mais le gouvernement de coalition dirigé par le libéral flamand Alexander de Croo avait limité les restrictions aux sports et aux loisirs, laissant les commerces et les écoles ouvertes et le couvre-feu de minuit à 05H00.Les autorités des cinq provinces de la Wallonie, la partie francophone du Royaume, ont décidé toutefois de durcir les mesures décidées au niveau fédéral et ont annoncé vendredi soir un "reconfinement partiel" avec l'avancement du couvre-feu à 22H00, la fermeture des campus universitaires et la suspension des cours en présentiel.Les autorités de la Flandre, la partie néerlandophone du royaume, restent sur les mesures décidées au niveau fédéral et la Belgique sera divisée à partir de lundi dans la lutte contre la pandémie.