Covid-19 - Belgique : le plus grand club échangiste du Bénélux rouvre ses portes après 6 mois de fermeture

Port du masque et gel hydroalcoolique obligatoires

Le club échangiste Acanthus, situé à Harelbeke, près de Courtrai (Belgique), a rouvert ses portes au public ce vendredi 21 août, après plus de 6 mois de fermeture liés à la crise sanitaire.Basé à une vingtaine de minutes de la frontière française, ce club pour adultes est le plus grand de Belgique et même du Bénélux. Pour sa réouverture, l'établissement a reçu le feu vert des autorités. Pour cela, ils ont dû établir un protocole particulier.L'activité du club entraîne le cumul de trois protocoles propres à chacune des activités du club : "Ceux de l'hôtellerie-restauration, des lieux de bien-être et de l'industrie du sexe. Nous avons demandé un contrôle de police pour nous assurer que tout allait bien, quoique à petite capacité", indique Gino Seynhave, gérant des lieux, dans une interview à la chaîne belge néerlandophone WTV Depuis la réouverture, le lieu est ouvert du vendredi au lundi soir. À l'arrivée dans le club, la température de chacun des clients est prise. Ils passent ensuite au travers d'une brume désinfectante afin de limiter les risques.Le port du masque est obligatoire et les distances physiques doivent être maintenues dans les espaces communs. À proximité des espaces de restauration, il est préconisé de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique.Les relations sexuelles sont restreintes à des groupes de 5 personnes maximum, selon la "bulle sociale" qui limite les contacts sans masque des Belges.Conformément aux règles en vigueur en Belgique, les gérants devront être en possession des coordonnées de l'ensemble des participants. Pour faciliter cette collecte de données, l'inscription aux soirées a été rendue obligatoire.