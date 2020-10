Covid-19 : la Belgique pourrait être reconfinée dès la semaine prochaine

Un des pays les plus endeuillés d'Europe

La Belgique fait face une seconde vague beaucoup plus dure que la première. Elle a récemment passé la barre des 10 000 de décès depuis le début de l'épidémie et a enregistré 9600 nouveaux cas durant ces dernières 24 heures. Un record. Pour comparer, son pic épidémique n'avait pas dépassé les 2500 cas en une journée en avril."La situation sanitaire en Wallonie et à Bruxelles est la plus dangereuse de toute l’Europe, on est tout près d’un tsunami", a affirmé Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la santé. Alors, pour tenter d'enrayer l'épidémie, le pays a mis en place un couvre-feu strict de minuit à 5 heures du matin et une fermeture des bars et restaurants pour un mois. Les rassemblements ont été strictement limités à quatre personnes.En cas de non-respect de ces nouvelles mesures, des amendes allant de 250 à 750 euros ont été prévues.Mais les décès et les nouveaux cas continuent de s'empiler et le gouvernement belge contemple l'idée d'un reconfinement. Yves Van Laethem, le porte-parole en charge de la crise sanitaire du Covid-19, a déclaré sur la chaîne LN24 TV, que la Belgique aura "probablement un autre confinement à la fin de la semaine prochaine si la tendance ne s'inverse pas d'ici là". Aucune information sur la forme que prendrait ce reconfinement hypothétique n'a encore été donnée.Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur, préfère rester prudente de son côté. Au micro de La Première (RTBF) , elle a indiqué que le gouvernement belge voulait "éviter le reconfinement" et qu'il était "encore trop tôt pour voir l'impact des mesures prises lundi dernier".C'est donc une hypothèse qui n'est plus exclue par le gouvernement belge, à l'heure où l'Irlande et Le Pays de Galles viennent de reconfiner leur population pour 6 semaines.